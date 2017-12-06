Ледяные скульптуры, посвященные странам-участницам ЧМ, появятся в Москве

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

«Более 40 ледяных скульптур, символов стран — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, установят в парке Победы на Поклонной горе. Их объединят в восемь композиций — по количеству групп, на которые разделены 32 сборные», — говорится в сообщении.

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Скульптуры создаются в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», который пройдет с 29 декабря по 8 января.

Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он «родом» из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска. Александр Ковтунец Организатор проекта

«Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран — участниц», — цитирует портал организатора проекта Александра Ковтунца.

В композицию, посвященную группе, в которой сыграет сборная России, войдут караван из Саудовской Аравии, проходящий мимо египетских пирамид, русские избы и церкви, а также уругвайский монумент «Пальцы». Англия будет представлена уменьшенной копией Биг-Бена, изображениями литературных персонажей Лэмюэля Гулливера и Шерлока Холмса. Сборной Бельгии будет посвящена композиция типичного старинного бельгийского города. О чемпионах мира из Германии должны напоминать скульптура композитора Иоганна Себастьяна Баха и героя произведений Рудольфа Распе барона Мюнхаузена верхом на ядре.