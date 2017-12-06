Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Решает вы знаете кто»: источник РБК о поездке спортсменов на ОИ
Госдеп обратился с призывом к властям Украины из-за Саакашвили
Над Финским заливом произошел инцидент с российским Ту-154
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Марибор
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Фейеноорд
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
РБ Лейпциг
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
Монако
Футбол. Еврокубки
22:45
Реал
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
5.12
Бенфика0
Базель2
Футбол. Еврокубки
5.12
Манчестер Юнайтед2
ЦСКА1
Футбол. Еврокубки
5.12
Бавария3
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
5.12
Селтик0
Андерлехт1
Футбол. Еврокубки
5.12
Челси1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
5.12
Рома1
Карабах0
Футбол. Еврокубки
5.12
Барселона2
Спортинг0
Футбол. Еврокубки
5.12
Олимпиакос П0
Ювентус2
Все события
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Источник: «Ростов» уволил главного тренера
«Спартак» прилетел за подвигом: анонс матча ЛЧ в Ливерпуле
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
8Представлена олимпийская форма сборной России
10:57 (мск), источник: ТАСС

Ледяные скульптуры, посвященные странам-участницам ЧМ, появятся в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Ледяные скульптуры, изображающие национальные символы и футболистов стран — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, появятся на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства столицы.

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

«Более 40 ледяных скульптур, символов стран — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, установят в парке Победы на Поклонной горе. Их объединят в восемь композиций — по количеству групп, на которые разделены 32 сборные», — говорится в сообщении.

Читайте также
Решение МОК по российскому спорту не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Скульптуры создаются в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», который пройдет с 29 декабря по 8 января.

Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он «родом» из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска.
Александр Ковтунец
Организатор проекта

«Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран — участниц», — цитирует портал организатора проекта Александра Ковтунца.

В композицию, посвященную группе, в которой сыграет сборная России, войдут караван из Саудовской Аравии, проходящий мимо египетских пирамид, русские избы и церкви, а также уругвайский монумент «Пальцы». Англия будет представлена уменьшенной копией Биг-Бена, изображениями литературных персонажей Лэмюэля Гулливера и Шерлока Холмса. Сборной Бельгии будет посвящена композиция типичного старинного бельгийского города. О чемпионах мира из Германии должны напоминать скульптура композитора Иоганна Себастьяна Баха и героя произведений Рудольфа Распе барона Мюнхаузена верхом на ядре.

Высота каждой скульптуры составит от трех до шести метров. Центром комплекса станет ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров.

 Названа тройка лучших молодых российских футболистов
Прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России»
ЦСКА провел лучшую за пять лет ЛЧ, но не вышел из группы
Источник: «Ростов» уволил главного тренера
«Спартак» прилетел за подвигом: анонс матча ЛЧ в Ливерпуле
Родченков выразил опасения за свою жизнь
Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции МОК против России
Россия без Олимпиады: «Как мы будем жить?»
Новости
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь