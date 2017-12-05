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5 декабря, источник: Р-Спорт

Решение МОК по российскому спорту не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане никак не повлияет на подготовку к чемпионату мира 2018 году по футболу в России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Reuters

Исполком МОК во вторник решил дисквалифицировать Олимпийский комитет России. «Чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.

«ФИФА приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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