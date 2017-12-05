Решение МОК по российскому спорту не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

«ФИФА приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим», — сообщили в пресс-службе ФИФА.