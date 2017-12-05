Решение МОК по российскому спорту не повлияет на подготовку к ЧМ-2018
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Исполком МОК во вторник решил дисквалифицировать Олимпийский комитет России. «Чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом.
«ФИФА приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим», — сообщили в
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.