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19:35 (мск), источник: ТАСС

Система видеоповторов будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу — 2017

ТАСС, 5 декабря. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу, который пройдет в декабре в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сообщается, что система будет использоваться на всех матчах турнира. Оборудование, необходимое для правильного функционирования системы, установлено как на стадионе в Абу-Даби, так и на стадионе в Эль-Айне.

В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. VAR была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

Система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Нидерландов. Планируется, что в чемпионате России она начнет функционировать с сезона-2018/19. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года находится на стадии рассмотрения.

Клубный чемпионат мира 2017 года пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ. На турнире сыграют «Реал» (Испания), «Гремио» (Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Видад» (Марокко), «Пачука» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).

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