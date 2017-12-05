Система видеоповторов будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу — 2017
ТАСС, 5 декабря. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу, который пройдет в декабре в ОАЭ. Об этом сообщает
ТАСС, 5 декабря. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу, который пройдет в декабре в ОАЭ. Об этом сообщает
Сообщается, что система будет использоваться на всех матчах турнира. Оборудование, необходимое для правильного функционирования системы, установлено как на стадионе в
В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. VAR была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.
Система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Нидерландов. Планируется, что в чемпионате России она начнет функционировать с сезона-2018/19. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года находится на стадии рассмотрения.
Клубный чемпионат мира 2017 года пройдет с 6 по 16 декабря в ОАЭ. На турнире сыграют «Реал» (Испания), «Гремио» (Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Видад» (Марокко), «Пачука» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).