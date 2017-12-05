Система видеоповторов будет использоваться на клубном чемпионате мира по футболу — 2017

Сообщается, что система будет использоваться на всех матчах турнира. Оборудование, необходимое для правильного функционирования системы, установлено как на стадионе в Абу-Даби, так и на стадионе в Эль-Айне.

В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. VAR была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

Система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Нидерландов. Планируется, что в чемпионате России она начнет функционировать с сезона-2018/19. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года находится на стадии рассмотрения.