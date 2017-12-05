ЦБ РФ выпустил шесть монет к ЧМ-2018

Источник: Спорт-Экспресс

На оборотной стороне трехрублевых монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Москвы с Собором Василия Блаженного и Спасской башней Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I — на второй и Сочи с морским вокзалом — на третьей. Тираж каждой монеты — до 24 тысяч штук.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA украшает оборотные стороны двух монет. На серебряной монете номиналом 3 рубля кубок изображен на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей — на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты — до 24 тысяч штук, золотой — до 12 тысяч штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении на оборотной стороне имеется рельефное изображение талисмана чемпионата мира — волка Забиваки. Тот же талисман, выполненный в цвете, украшает оборотную сторону монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении — 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении — 250 тысяч штук.