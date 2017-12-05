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16:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Федерация футбола Португалии: В Саранске даже лучше, чем в Сочи

Представители Федерации посетили столицу Мордовии.

Источник: ИА REGNUM

В Саранск после финальной жеребьёвки прибыли представители Федерации футбола Португалии. До прибытия сборной страны необходимо убедиться в качестве тренировочных площадок, которые будет использовать команда во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает ИА REGNUM. По итогам жеребьёвки стало известно, что в Саранске состоится матч Иран — Португалия.

Гостей встретил Олег Сагайдак, директор регионального центра спортивной подготовки РСТЦ «Старт», которая является единым оператором площадок, где будет тренироваться сборная. Он рассеял все сомнения португальских гостей — Саранск действительно готов принять ведущих футболистов мира на самом высоком уровне — отметили, прощаясь, представители Федерации футбола Португалии.

Сборная Португалии является одной из сильнейших команд мира. В 2016 году португальцы выиграли чемпионат Европы во Франции, в 2017 году — бронзу Кубка Конфедераций. Капитаном команды является Криштиану Роналду.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата мира-2018 состоится четыре матча группового этапа. Так, 16 июня состоится матч между сборными Перу и Дании, 19 июня встретятся сборные Колумбии и Японии, 25 июня — сборные Ирана и Португалии, а 28 июня пройдёт матч между сборными Туниса и Панамы.

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