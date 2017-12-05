Федерация футбола Португалии: В Саранске даже лучше, чем в Сочи

Источник: ИА REGNUM

В Саранск после финальной жеребьёвки прибыли представители Федерации футбола Португалии. До прибытия сборной страны необходимо убедиться в качестве тренировочных площадок, которые будет использовать команда во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает ИА REGNUM. По итогам жеребьёвки стало известно, что в Саранске состоится матч Иран — Португалия.

Гостей встретил Олег Сагайдак, директор регионального центра спортивной подготовки РСТЦ «Старт», которая является единым оператором площадок, где будет тренироваться сборная. Он рассеял все сомнения португальских гостей — Саранск действительно готов принять ведущих футболистов мира на самом высоком уровне — отметили, прощаясь, представители Федерации футбола Португалии.

Сборная Португалии является одной из сильнейших команд мира. В 2016 году португальцы выиграли чемпионат Европы во Франции, в 2017 году — бронзу Кубка Конфедераций. Капитаном команды является Криштиану Роналду.