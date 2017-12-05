Где и как купить билеты на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге?

На днях завершился первый этап продаж билетов на ЧМ-2018. Всего было раскуплено 742 760 билетов. Наибольший интерес к матчам проявили российские болельщики, хотя при этом интерес со стороны зарубежных гостей неуклонно растет. Так, на долю иностранных фанатов футбола пришлось 47% купленных билетов. Среди покупателей — жители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии. «АиФ-Урал» подготовил небольшую памятку о том, как попасть на матчи ЧМ-2018 по футболу.

Когда можно купить билеты?

Второй этап продаж билетов на матчи возобновится уже 5 декабря. До 31 января 2018 года болельщики смогут подавать заявки только на сайте FIFA.com/bilet. Как и в первом периоде продаж, в случае, если количество заявок превысит число доступных билетов, они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. С 13 марта по 3 апреля оставшиеся билеты можно будет приобрести в порядке очереди.

До какого числа можно приобрести билеты?

Последний этап продаж стартует 18 апреля 2018 года и продлится до дня финального матча турнира. Купить билеты можно будет как онлайн, так и в главных билетных центрах FIFA.

Можно ли купить билеты в Екатеринбурге?

В столице Урала центр продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу откроется в ТРЦ «Пассаж». Площадка разместится у главного входа, со стороны улицы Ленина. При этом точная дата открытия центра еще не известна.

Сколько стоят билеты?

Самый дешевый билет стоит 1280 рублей — это матчи четвертой категории, доступной только жителям России. Дороже всего стоит билет на финал (№ 64) первой категории — его цена составляет 66 тысяч рублей. При этом цены на билеты будут одинаковыми как для взрослых, так и для детей, вне зависимости от возраста ребенка.

Что такое паспорт болельщика и обязательно ли его получать?

По официальной информации FIFA, всем болельщикам после покупки билетов также необходимо будет получить паспорт болельщика. Этот документ бесплатный, заявку на него можно подать после того, как вам на электронную почту придет письмо с подтверждением покупки билетов.

С помощью паспорта болельщика можно будет пройти на стадион, а также даст другие преимущества: безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, а также бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.