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13:35 (мск), источник: ТАСС

Около 100 тыс. туристов посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 100 тыс. зарубежных и российских туристов приедут в Екатеринбург во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской администрации Анна Байчибаева.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ориентируемся на 100 тыс. туристов. В это число входят и иностранные граждане, и жители Челябинска, Тюмени, близлежащих городов, у которых не будет билетов на матч, но они хотят посетить, допустим, фан-зону», — сказала она.

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По ее словам, данное количество туристов не является критичным для города, так как они будут пребывать постепенно в течение нескольких недель.

Кроме того, власти города рекомендуют рестораторам перевести меню не только на английский язык, но и на испанский, японский и французский языки. «После жеребьевки мы оценили те языки, чьи носители не всегда владеют английским. Мы будем давать рекомендации, чтобы переводили меню, как минимум, на испанский, так как будет несколько стран, где он является основным, японский и, желательно, на французский, так как у нас будет две франкоговорящие страны», — отметила Байчибаева.

Также городская администрация выпустила памятку, как обращаться с онлайн-переводчиками. Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал создать все условия для гостей и команд, которые проведут матчи чемпионата мира в Екатеринбурге. Для этого, в частности, были отреставрированы железнодорожный вокзал города, организовано скоростное сообщение с крупными городами.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня), Мексика — Швеция (27 июня).

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