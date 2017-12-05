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12:54 (мск), источник: ТАСС

Стартовал второй этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Второй этап продажи билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года стартовал во вторник в 12:00 мск. Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: РИА "Новости"

Второй этап продаж продлится до 3 апреля 2018 года и будет разделен на два периода. С 5 декабря по 31 января зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики смогут подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.

Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 12 марта 2018 года. Второй период второго этапа продаж начнется 13 марта и завершится 3 апреля, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме реального времени — приобретение билета будет подтверждено в тот же момент.

Как сообщили в ФИФА, около 140 тыс. билетов специальной четвертой категории будут доступны на протяжение второго этапа продаж. Билеты данной категории предназначены только для граждан РФ и стоят меньше обычных — цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тыс. билетов четвертой категории, из них 60% были распределены на первом этапе. Второй этап продаж также включает в себя продажу билетов для болельщиков с инвалидностью, маломобильным лицам.

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

Кроме того, после завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — $165−480, первой — $210−750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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