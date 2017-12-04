Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» уверен, что жеребьевка ЧМ прошла честно

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Жеребьевка финального турнира чемпионата мира в России прошла 1 декабря в Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

«По-другому и быть не может, весь мир видел, кто и как ее проводил. Сомнений в ее транспарентности у меня нет. Статус людей, имевших отношение к жеребьевке, является залогом ее честности», — сказал Сорокин журналистам.

«Известный футболист (Гордон) Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в абсолютной транспарентности процедуры у меня нет. Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще кто-то делал — это сказки. Шарики содержались в специальной комнате под охраной», — добавил он.

Сорокин добавил, что сборные всех стран-участниц «так или иначе уже выбрали себе базы». «У них есть срок до 15 декабря, 15 декабря мы все узнаем», — сказал он.