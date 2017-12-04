Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» уверен, что жеребьевка ЧМ прошла честно
МОСКВА, 4 дек —
МОСКВА, 4 дек —
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира в России прошла 1 декабря в Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
«По-другому и быть не может, весь мир видел, кто и как ее проводил. Сомнений в ее транспарентности у меня нет. Статус людей, имевших отношение к жеребьевке, является залогом ее честности», — сказал Сорокин журналистам.
«Известный футболист (Гордон) Бэнкс тянул наши шарики. Сомнений в абсолютной транспарентности процедуры у меня нет. Подогретые шарики? Это легенды, которые уже былью поросли. Сейчас это все проверяется, и никто так не делает. Если вообще
Сорокин добавил, что сборные всех
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.