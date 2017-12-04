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14:05 (мск), источник: Р-Спорт

Более 80% россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт. Более 80% россиян планируют смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, уровень осведомленности о турнире остается рекордно высоким и составляет 95%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Nielsen.

Источник: Reuters

Как отмечается в релизе компании, 86% респондентов в мире и 83% россиян собираются смотреть матчи турнира. Среди них большая часть аудитории планирует просмотр матчей по телевизору у себя дома (55% в России и 53% в мире). Кроме того, 37% россиян планируют смотреть матчи в общественных местах (в официальных фан-зонах, барах, пабах или других общественных местах), 23% хотели бы посетить матчи вживую на стадионе, а 22% — собраться в гостях и посмотреть матчи вместе на ТВ.

Уровень осведомленности о мундиале остается предельно высоким: 95% опрошенных российских респондентов знают о проведении этого турнира, из них 74% ответили, что событие вызывает у них интерес. В среднем в мире о первенстве слышали 88%. В России чемпионат мира делит первое место по уровню осведомленности с зимними Олимпийскими играми, обгоняя по этому показателю летнюю Олимпиаду, говорится в релизе.

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Согласно данным опроса, 77% респондентов в России согласны с тем, что страна будет хорошей хозяйкой турнира, так же думают 54% в мире. С высказыванием «Россия — страна, где любят футбол» согласились 82% в России и 48% в мире. 68% российских респондентов выразили уверенность в том, что проведение турнира окажет долгосрочный положительный эффект на страну, 72% полагают, что репутация России за рубежом по итогам турнира будет улучшена.

Представленный в октябре 2016 года талисман чемпионата мира волк Забивака уже знаком 72% россиян. Изображение Забиваки было продемонстрировано участникам опроса во время его заполнения. 51% россиян полностью согласились с тем, что Забивака имеет русский характер, 60% сказали, что Забивака общительный, 56% — что он олицетворяет страсть к футболу, 54% — что он очаровательный и 55% — что он «крутой».

Исследование было проведено методом онлайн-опроса в ноябре 2017 года в 24 странах мира: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Катар, Китай, Малайзия, Мексика, Нигерия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка, Южная Корея, Япония. Общая выборка составила более 29 тысяч человек, в России — более 2500 человек, при этом в выборку были включены минимум 100 жителей каждого из 11 городов проведения чемпионата мира.

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