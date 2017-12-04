Чемпионат мира по болотному футболу может пройти в России летом 2018 года

«Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии, — сказал Латыпов. — Мы им предложили воспользоваться моментом и провести турнир в Ленинградской области. Плюс с правительством Республики Татарстан в городе Иннополисе мы делаем соревнования для бизнесменов, которые приедут на чемпионат мира — 2018».