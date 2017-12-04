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11:00 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по болотному футболу может пройти в России летом 2018 года

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мировое первенство по болотному футболу может пройти на территории Ленинградской области во время проведения чемпионата мира по большому футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии, — сказал Латыпов. — Мы им предложили воспользоваться моментом и провести турнир в Ленинградской области. Плюс с правительством Республики Татарстан в городе Иннополисе мы делаем соревнования для бизнесменов, которые приедут на чемпионат мира — 2018».

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Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Болотный футбол — это разновидность футбола на площадке с заболоченной почвой. Традиционным местом проведения чемпионата мира по этому виду спорта является финская деревня Хюрюнсалми. Российские команды семь раз становились победителями профессиональной лиги чемпионата мира по болотному футболу. По два раза чемпионами становились «Спутник» (Самара), «Пенза-центр» и Saint-Petersburg Lakes, один раз выиграла команда «Кнауф Гипс Колпино».

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