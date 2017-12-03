«Он летит, как скорый поезд Москва — Питер». Главный в сборной Египта
6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода — против сборной России на чемпионате мира.
6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода — против сборной России на чемпионате мира.
В деревне Нагриг, откуда родом Мохамед Салах, есть школа имени Мохамеда Салаха, а скоро появится молодёжный центр имени Салаха. Нет, это не завышенное самомнение футболиста или его
Культ Салаха никого из деревенских не бесит. Журналисты китайского новостного агентства «Синьхуа» прилетали в Нагриг, чтобы походить по следам Салаха, и поняли, что для местных детей и родителей карьера Салаха — эталон. Его приводят в пример,
Он был левым защитником
Звездой Мохамед Салах стал как правый вингер, взрывающий свой фланг. Но место ближе к атаке главная египетская звезда вымолила… слезами. 10 лет назад многие египетские молодёжные команды, и «Аль-Мокавлун» Салаха в том числе, использовали ту же расстановку, что и сборная Египта, король Африки тех лет — 3−5−2. Салах в ней играл или левого латераля, покрывавшего фланг целиком, или левого центрального защитника. Почти как сейчас.
«У нас был очень жёсткий и тяжёлый матч с прямым конкурентом, который мы выиграли 4:0, — вспоминает Саид
Он попадал в скандал
Сборная Египта готовилась к африканским играм, ездила по товарищеским матчам, и одной из остановок была база «Базеля» — швейцарцы позвали
В Базеле Мо Салах первым делом нашёл египетских друзей в городе, потом пережил самое большое потрясение в карьере: загубил выход один на один в квалификации Лиги чемпионов с «Мёльде», а потом жалел об этом в момент пенальти в ворота «Базеля». Тогда Ян Зоммер отбил мяч и пустил швейцарцев в следующий раунд квалификации, но там «Базель» проиграл румынскому «Клужу», и Салах начал жалеть о своём выборе. Египетским журналистам он говорил, что выбрал «Базель» только ради Лиги чемпионов.
Но пришлось пахать в швейцарском чемпионате. Салах выдал мощный сезон — забил 10 мячей, сделал 11 голевых передач, очень неожиданно выиграл с «Базелем» титул (чемпионство «Базеля» вообще невероятно редкая штука) и получил приз лучшему молодому игроку Швейцарии. На
Он поменял имя дочери
Мусульманские и политические ценности бьют и по самому Салаху. В 2012-м «Базелю» выпало играть в квалификации Лиги чемпионов с израильским «Маккаби», и Салах, движимый конфликтом Израиля и Палестины, сказал, что отказывается пожимать руки игрокам «Маккаби». Изначально вообще думал отказаться от выхода на поле, но после серии публикаций в египетских СМИ передумал. Обещание Салах сдержал — во время предматчевого рукопожатия он присел завязывать шнурки, а после стыков и падений вместо рук соперников поднимался за предплечье. «Базель» выиграл, и Салах выдал: «Сионистский флаг не должен запятнать Лигу чемпионов».
В Базеле Салах нашёл мечеть, постоянно ходил туда молиться, а при 35-градусной жаре отказывался пить во время перерыва на водопой — говорил, что
На свою свадьбу Салах пригласил весь Нагриг, а дочку назвал Маккой. Изначально Мохамед хотел назвать её в честь Мекки — города, куда хотел совершить паломничество, — а потом подумал, что имя девочки будет созвучно с названием сети казино «Мекка Бинго». И решил изменить написание имени дочери. О том, что название города
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Единственное место, где у Мохамеда Салаха не получилось, — «Челси». Вряд ли это
Салах продержался в Лондоне всего год, а потом в «Челси» внезапно решили, что Хуан Куадрадо с теми же проблемами качественно усилит команду. Салаха скинули во Флоренцию, где всё сразу пошло как по маслу. Мохамед стал забивать в каждом втором матче, положил дубль «Ювентусу», а после голов молился и указывал на номер 74 — количество погибших на стадионе в
Спустя два года разрыва на фланге «Ромы» Салах перешёл в «Ливерпуль» и снова попал в свою стихию. У красных много проблем, но быстрые атаки с дикой скоростью стали визитной карточкой «Ливерпуля» и сохранились в нынешнем сезоне. Когда Мохамеду Салаху дают пространство, он беспощаден, и статистика рисует египтянина главным, кто спасает средний сезон «Ливерпуля». К декабрю Салах забил уже 17 мячей, хотя после Луиса Суареса никто из мерсисайдцев не забивал и 15. «Он умён, и никто не может его поймать», — говорит о Салахе Садио Мане, помощник Мо по убойной атаке «Ливерпуля».
В трёх стартовых турах Лиги чемпионов Салаха дважды признавали лучшим игроком турнира. Пролёт случился только в Москве, когда «Ливерпуль» играл со «Спартаком». Георгий Джикия и Илья Кутепов дружно остались под впечатлением от египтянина. «Бегать за Салахом врагу не пожелаю», — говорил Джикия, надеясь, что Дмитрий Комбаров к матчу с «Ливерпулем» будет здоров. «Салах бежит, словно скорый поезд Москва — Питер. Пошёл вперёд — и догоняй его потом», — добавлял Илья Кутепов.
6 декабря на «Энфилде» Джикия и Кутепов снова будут пытаться догнать египетскую ракету.
Решающий гол Салах забил конголезцам на 96-й минуте, и весь Египет тогда сошёл с ума. Одним из сумасшедших стал местный нефтяной магнат, предложивший Салаху роскошную виллу за гол в ворота ДР Конго. Мохамед отказался и попросил вложить деньги в родной Нагриг.
За мечтой Салах побежит быстрее, чем за деньгами.