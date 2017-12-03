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16:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: На ЧМ-2018 иностранных болельщиков ждут низкие цены и высокий языковый барьер

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. На чемпионате мира 2018 года по футболу в России бельгийских болельщиков ждут дорогие отели, низкие цены в ресторанах и высокий языковый барьер.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в туристическом гиде для желающих приехать в Россию поддержать — «Красных дьяволов» (бельгийскую сборную), опубликованном в воскресенье в ведущем франкоязычном спортивном издании Бельгии — газете Dernier R-Sport. Свои наблюдения о жизни в Москве изложили журналисты издания, которые в течение четырех дней находились в российской столице, наблюдая за жеребьевкой матчей.

«Вас приятно удивят цены в ресторанах, но не в отелях Москвы. Пообедать можно на сумму менее €10, местное пиво обойдется в €2,5 за пол-литра, и столько же стоят 50 граммов водки, зато на вино цены зашкаливают — вы заплатите €10 за стакан и €60 за бутылку вина в нижней ценовой категории», — пишет журналист издания.

Он также предупреждает бельгийских болельщиков о серьезной языковой проблеме, с которой им предстоит столкнуться в Москве.

«Даже в самых посещаемых туристических местах россияне едва могут произнести 2−3 слова по-английски. Практически во всех ресторанах меню представлено только на русском языке. Спасают положение многочисленные мобильные приложения, которые позволят вам на лету переводить необходимые фразы, позволяя поддерживать осмысленный, хотя и медленный разговор с русскими. Вам также стоит подумать об удобной формуле мобильного интернета, иначе такая форма общения в роуминге обойдется очень дорого», — отмечает газета.

Впрочем, автор «гида» явно не пытался пользоваться российскими мобильными тарифами, поскольку иначе ему бы пришлось упомянуть, что в Москве стоимость мобильного интернета в разы дешевле самых выгодных «домашних» предложений в Бельгии и в десятки раз ниже стоимости мобильного подключения в роуминге за границей для абонентов бельгийских провайдеров.

Журналистам понравился уровень обеспечения безопасности в Москве, включая постоянное присутствие полиции в многолюдных местах и наличие металлоискателей в метро и практически во всех местах скопления людей.

Что касается цен на гостиницы, то издание предупреждает болельщиков бельгийской сборной о возможных сюрпризах. Он отмечает, что большинство отелей пока блокировали резервирование номеров на период матча, что, по мнению авторов материала, является верным признаком ожидающегося скачка цен.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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