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21:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуриньо назвал главную проблему России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал об отношении к России. Об этом сообщает RT.

Источник: AFP 2017

«Я много посещал страну и никогда не было никаких проблем. Кроме одной — холода!» — заявил тренер.

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Португалец отметил положительные стороны пребывания в стране. «Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах», — заметил он.

Моуринью также выразил надежду, что вопросы безопасности не помешают болельщикам во время чемпионата мира 2018 года сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища.

Жеребьевка мундиаля прошла 1 декабря в Москве. В соперники сборной России достались команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

Само мировое первенство состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в турнире примут участие 32 сборные. Российская команда занимает низшее место в рейтинге Международной федерации футбола среди всех участников.

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