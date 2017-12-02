Моуриньо назвал главную проблему России

Источник: AFP 2017

«Я много посещал страну и никогда не было никаких проблем. Кроме одной — холода!» — заявил тренер.

Читайте также Уругвай считает Россию слабой, Саудовская Аравия собирается выйти из группы

Португалец отметил положительные стороны пребывания в стране. «Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах», — заметил он.

Моуринью также выразил надежду, что вопросы безопасности не помешают болельщикам во время чемпионата мира 2018 года сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища.

Жеребьевка мундиаля прошла 1 декабря в Москве. В соперники сборной России достались команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.