Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
3.12
Уфа
Амкар
Футбол. Зарубежный
3.12
Леганес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
3.12
Беневенто
Милан
Футбол. Зарубежный
3.12
Звезда К
Сталь Д
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
22:00 (мск), источник: Р-Спорт

Фарфан: Сборная Перу намерена выйти в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная Перу по футболу ставит задачу удачно пройти групповой этап чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, заявил нападающий южноамериканской команды и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Источник: РИА "Новости"

Официальная церемония жеребьевки чемпионата мира в России прошла в пятницу в Кремле. По ее итогам стало известно, что сборная Перу сыграет на групповом этапе мундиаля с командами Франции, Австралии и Дании.

«Нам досталась сильная группа, слабых в ней нет, — сказал Фарфан журналистам. — Все команды обладают серьезной мощью, а наша ближайшая задача — пройти групповой отбор и выйти в плей-офф».

Перу
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
Упс, они снова сделали это. Как Россию кореец побеждал
Российские гандболистки с разгрома стартовали на чемпионате мира
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России
«Локо» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте
Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории СКА
Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь