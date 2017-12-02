Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Фарфан: Сборная Перу намерена выйти в плей-офф чемпионата мира
МОСКВА, 2 дек —
МОСКВА, 2 дек —
Официальная церемония жеребьевки чемпионата мира в России прошла в пятницу в Кремле. По ее итогам стало известно, что сборная Перу сыграет на групповом этапе мундиаля с командами Франции, Австралии и Дании.
«Нам досталась сильная группа, слабых в ней нет, — сказал Фарфан журналистам. — Все команды обладают серьезной мощью, а наша ближайшая задача — пройти групповой отбор и выйти в плей-офф».