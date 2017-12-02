Станислав Черчесов: Как можно называть себя фаворитом, не изучив соперников?

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​Наш разговор состоялся в пятницу вечером, через два часа после церемонии жеребьевки в Большом Кремлевском дворце. Никакой эйфории, охватившей немалую часть российской футбольной — и не только — общественности у Черчесова не ощущалось.

РАБОТА ЖУРНАЛИСТОВ — ОЦЕНИВАТЬ. А ТРЕНЕРОВ — ИЗУЧАТЬ СОПЕРНИКОВ И ГОТОВИТЬСЯ

​- Сразу после жеребьевки вас не спросили и, соответственно, вы не сказали, считаете ли сборную России фаворитом группы А. Так считаете ли? — вопрос Черчесову.

​- А какой смысл на словах называть кого-то фаворитом или аутсайдером? Что от этого изменится? И вообще, как можно говорить такое, если ты еще не изучил соперников? Мы — хозяева чемпионата мира. Кто хочет причислять нас к фаворитам группы — пожалуйста, причисляйте. Есть группа, она рабочая. Мы сейчас будем все изучать и делать для себя наметки, как сделать свою работу. Вот и все. Постоянно говорю: есть бумага, а есть реалии.

​- Тут ведь еще приходят ассоциации с чемпионатами мира 2002 и 2014 годов, где квартеты, в которые Россия попадала, все тут же причисляли к «группам жизни». А в итоге мы из них не выходили.

​- У каждого — своя работа. У вас, журналистов, — обсуждать, писать, давать оценки. Это не возбраняется, более того, совершенно нормальное явление. Как и то, когда болельщики о чем-то мечтают. Однако я не могу рассуждать такими категориями.

​У нас, тренерского штаба сборной, — другая, конкретная задача. Мы получили соперников, будем их со всех сторон изучать, чтобы во всеоружии подойти к матчам группового турнира. Думаю, что это правильный подход — без каких-либо эмоций, спокойно и последовательно делать свою работу.

​ОБ ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ ПОКА НЕ ДУМАЕМ. ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ШАГ ЗА ШАГОМ

​- Не расстроило то, что в случае выхода в 1/8 финала Россия, скорее всего, попадет либо на Испанию, либо на Португалию?

​- Мы не думаем так далеко. Есть конкретные вещи, которые нам предстоит делать шаг за шагом. Первая — досконально изучить соперников по группе. Вторая — сыграть с ними. А все остальное — потом. С португальцами встречались на Кубке конфедераций, с испанцами — только что. Опыт противостояния и с одними, и с другими есть.

​- Испанию вам, кстати, за сутки до реальной жеребьевки вытащили Головин, Джикия и братья Миранчуки в «Вечернем Урганте». Не написали им по этому поводу укоризненные сообщения?

​- Честно говоря, даже об этом не знал. Ту программу не смотрел.

​- Не находите, что красивая ничья с Испанией вызвала в России какую-то чрезмерную эйфорию?

​- Нет. Эти два матчах — не только с Испанией, но и с Аргентиной — позволили нам проверить себя на уровне этих команд. Другие, в свою очередь, посмотрели на нас. Сами мы подходим к этому, я бы сказал, сдержанно оптимистично. В рабочем порядке, не более.

​- Не опасаетесь, что сами футболисты сборной переоценят свои возможности на фоне ничьей с Испанией и такой жеребьевки группового турнира?

​- Они об этой встрече давно забыли. Она стала частью подготовки, принесла свою, повторяю, умеренную пользу, — и осталась в прошлом. Теперь смотрим только вперед и готовимся к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю.

​- Возникли ли у вас при слове «Египет» такие ассоциации, как Алжир-2014 и Иран-2017?

​- Поэтому мы и стараемся в период подготовки к ЧМ-2018 по возможности играть со сборными из всех конфедераций. Тот же матч с Ираном дал определенную пищу для размышлений. Насколько египтяне схожи с иранцами — узнаем только тогда, когда их посмотрим. Ну не видел я пока ни Египет, ни Саудовскую Аравию! А Уругвай видел, когда изучали Аргентину. Никакой другой информации на сегодня у нас нет.

​- Российская часть зала в Кремле поаплодировала, когда Фабио Каннаваро вытащил нам из четвертой корзины Саудовскую Аравию. Но наш рейтинг — даже ниже, чем у нее. Этим фактом можно остудить горячие головы, которые утверждают, что «мы обязаны выходить из такой группы» и т. д. ?

​- Повторяю: каждый человек вправе составлять свое мнение о том, как мы должны сыграть. Наша же задача — спокойно работать и с максимальной степенью тщательности готовиться к каждому из соперников по группе.

ВЫБЕРЕМ СОПЕРНИКА ПО ПОСЛЕДНЕМУ КОНТРОЛЬНОМУ МАТЧУ, ЧТОБЫ СМОДЕЛИРОВАТЬ ОДНУ ИЗ ИГР В ГРУППЕ

​- Из вашего выступления в смешанной зоне не все правильно поняли, с кем из соперников по группу у России все-таки мог состояться контрольный матч, — с Уругваем или Саудовской Аравией. Можете уточнить?

​- С Уругваем. Предложение с его стороны было несколько раз, но мы не могли. Теперь все-таки встретимся.

​- Лично меня встреча с тем же Ираном натолкнула на мысль, что в оставшееся время нам нужно играть не только с топ-сборными, Аргентинами и Испаниями, но и даже в большей степени учиться вскрывать обороны команд, которые будут плотно играть «вторым номером». А как считаете вы?

​- В марте у нас будут два матча, о которых договаривались уже давно, — с Бразилией и, надеюсь, Францией. Мы играли с соперниками разного уровня и стиля — и еще сыграем. На днях, надеюсь, окончательно договоримся с австрийцами, а в выборе второго соперника на сборе перед ЧМ-2018 будем исходить из состава нашей группы. Посмотрим, какие будут возможности, чтобы как-то смоделировать матчи чемпионата мира. Так, как удалось встретиться с Чили перед Кубком конфедераций, потому что нам предстояла Мексика.

​- Вы сами хотели бы получить такого соперника в контрольном матче, как, например, Марокко или Тунис?

​- Можем сыграть с ними, можем — с южноамериканцами, поскольку в нашей группе есть Уругвай. Посмотрим, какие есть возможности. Все же не зависит только от того, с кем мы хотим встретиться. Все готовятся, у всех уже есть какие-то обязательства.

​- Но это обязательно будет участник финального турнира ЧМ-2018?

​- Это не принципиально. Мы же планируем сыграть с австрийцами, которые не вышли в Россию-2018. Но в качестве этого соперника уверены. Главное — понять, кто с нами может и хочет провести матч, и подходит ли он нам, исходя из состава группы. От этой игры мы должны извлечь дополнительную пользу — не просто получить практику, но и продублировать одного из соперников. Получится это или нет — другой вопрос, это зависит от многих компонентов. Однако идея такая есть.

​​ФИФА ОБСУЖДАЛА С ТРЕНЕРАМИ, ДЕЛАТЬ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДМАТЧЕВЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА СТАДИОНЕ

​- Были ли у вас какие-то интересные встречи в дни жеребьевки?

​- В четверг виделся со всеми тренерами-финалистами, а в девять утра пятницы у нас с ними было совещания по целому ряду вопросов — судейства, подачи окончательной заявки и т. д. Еще — по предыгровым тренировкам, чтобы не портить поля, на которых будут проводиться матчи. Я тоже высказал мнение по некоторым затронутым вопросам.

​- Можете об этом поподробнее?

​- Речь шла как раз о том, необходимо ли проводить предыгровые тренировки именно на том поле, где пройдет встреча. Для кого-то это оказалось принципиально, для кого-то — не настолько. Когда две команды по часу тренируются за день до матча, это создает риск для качества газона. Перед первой игрой — еще нормально, но в контексте дальнейших встреч у ФИФА, видимо, есть опасения. Не исключено, что сказывается опыт чемпионата Европы во Франции, когда поля до конца не выдержали нагрузки. Может, этот вопрос встал именно поэтому. Какое решение будет принято — такое и выполним.

​- Но лично вы — за то, чтобы не тренироваться на игровом поле?

​- Не выступал ни в ту, ни в другую сторону. Повторяю — готовы придерживаться решения ФИФА, каким бы оно ни было. Все окажутся в равных условиях. Возможно, для меня это не так принципиально, поскольку мы уже выступали и в Лужниках, и в Питере, стадионы мы знаем.

​- С кем-то из тренеров удалось поближе пообщаться?

​- С Йоахимом Левом, Хуаном Антонио Пицци, Фернанду Сантушем, Адамом Навалкой. Гостеприимная Россия и, в частности, Москва их впечатлила. Все довольны приемом. И ни один не сказал ни слова про погоду! (смеется).

​- Жеребьевка прошла, сборная уходит на зимний перерыв. Можете коротко резюмировать — чем по итогам 2017 года довольны, а чем — нет?