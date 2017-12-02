Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Верес
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Депортиво
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Все события
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018
Зайцеву наказали. Биатлонный мир промолчал
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
8Представлена олимпийская форма сборной России
17:20 (мск), источник: Интерфакс

Эксперты спрогнозировали выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Сборная России по футболу сможет выйти в плей-офф чемпионата мира-2018, считают эксперты компании «Рейтинг Букмекеров», в состав которой входят известные отечественные футбольные специалисты.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Как сообщалось, национальная команда страны на групповой стадии домашнего ЧМ сыграет с соперниками из сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Все они попали в группу А.

Котировки букмекеров

Эксперты компании отмечают, что коэффициент на победу россиян в группе составляет 2,2 в одной из отечественных букмекерских контор, тогда как на уругвайцев дают 2,0. Поставить на Египет предлагают с коэффициентом 7,0. Ставки на Саудовскую Аравию принимаются с коэффициентом 36,0.

Читайте также
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018

Зарубежные же букмекеры меньше верят в сборную России. В одной из крупнейших букмекерских компаний Великобритании коэффициент на Россию равен 2,75, на Уругвай — 1,80.

Что до шансов на выход в плей-офф, на российском букмекерском рынке можно встретить коэффициент 1,22 на уругвайскую сборную и 1,28 на россиян — около 80% и 75% соответственно.

«Переводя букмекерские коэффициенты на русский язык, шансы уругвайцев выиграть группу A около 45%, а вероятность победы россиян в группе — около 41%. Это если говорить о российских конторах. Зарубежные букмекеры оставляют Уругваю около 50% шансов, а россиянам — близко 33%. На Египет приходится близко 13,5%, а Саудовской Аравии оставляют менее 5% шансов», — прокомментировал «Интерфаксу» эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Бышовец ставит на Уругвай

Эксперт компании, бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил «Интерфаксу» мнение, согласно которому команда РФ выйдет в 1/8 финала со второго места в группе.

«Я думаю, что Уругвай по праву считается второй командой Южной Америки. Уровень и опыт игроков у команды высокий: тут есть Кавани, Суарес. В обороне Уругвай тоже играет надёжно. Это именно те предпосылки к тому, что наша сборная будет второй», — сказал Бышовец.

«Сборная России сейчас обновляется, у футболистов есть целеустремленность. Создаётся благоприятный фон. Но, возможно, опыта у некоторых игроков ещё не хватит. Тем не менее, выйти со второго места наша команда сможет», — отметил он.

Бышовец возглавлял сборную России в 1998 году, также он работал на посту главного тренера олимпийской сборной СССР, с которой выиграл золото Игр-1988; петербургского «Зенита», махачкалинского «Анжи», московского «Локомотива».

Читайте также
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки чемпионата мира

«Россия будет первой»

В свою очередь, бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян считает, что сборная России способна финишировать на первом месте в своей группе.

«Я думаю, что сборная России займёт первое место, а Уругвай второе. Здесь нужно опираться больше на интуицию. Потому что только те сборные, у которых игра поставлена и сбалансирована, у которой игроки хорошо известны, поддаются логическому прогнозу и обоснованию», — сказал Григорян «Интерфаксу».

Мне тут хорошо известна наша сборная. Об Уругвае можно судить только по первенству Южной Америки. А так, мы видим несколько игроков, играющих в Европе. Здесь нет такого понимания, как о сборной Испании, например.

Наши выйдут с первого места, но не обязательно, что выиграют все матчи.

Я думаю, что с кем-то сборная России сыграет вничью, — отметил эксперт компании Григорян.

Помимо «Анжи», Григорян работал в ряде клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До недавних пор возглавлял получивший широкую известность команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) московский «Арарат».

«Верю в россиян, но и соперники сильны»

Бывший капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов верит в успех национальной команды на групповом этапе, однако призывает не торопить события.

«Помню, как я впервые попал на чемпионат мира в Японии и Южной Корее (в 2002 году — ИФ), все начали писать, что Россия обязана выходить и так далее. Но тогда не получилось, хотя по сравнению с нынешней сборной тогда мы играли в футбол, просто по счёту не получилось.

Я категорически против тех разговоров, что Россия уже вышла в плей-офф.

Это не так", — подчеркнул Титов.

«У Уругвая отличная команда, опытная, которая выходила из группы на двух последних турнирах. У неё есть звёзды Кавани и Суарес, отличная защита, играющая в мадридском “Атлетико”, с опорной зоной всё в порядке. Да, в отборочном турнире временами она выглядела бледно. Но в Южной Америке сложный турнир. К тому же про опыт я не зря сказал. Уругвайцы знают, как нужно играть на чемпионате мира», — сказал эксперт компании.

«Нашей команде опыта не хватает всё-таки. Последние годы было много экспериментов, изменений. Не было игры на результат практически. В этом проблема. И это мы видели на Кубке конфедераций», — заявил Титов.

«И всё же в выход сборной Россия я верю. Нужно подготовиться грамотно, А там где-то и стены родные помогут, болельщики. Но первое место в группе отдам опытному и звёздному Уругваю», — отметил он.

Егор Титов — шестикратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России.

Читайте также
«Матч-открытие Россия — Саудовская Аравия — разочарование турнира»

«Фаворит группы — Египет»

Экс-партнер Титова по «Спартаку», бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко назвал фаворитом группы команду Египта.

«На мой взгляд, наверное, непопулярный, но достаточно, считаю, объективный, группу в состоянии выиграть Египет. Команда очень хорошо зарекомендовала себя в последнем отборочном цикле. Это — достаточно сбалансированная команда, у которой есть ярко выраженный лидер — Мохамед Саллах. Очень в хорошем возрасте он, очень хорошую игру показывает. Так что мой фаворит в этой группе Египет», — сказал Калиниченко «Интерфаксу».

Максим Калиниченко — двукратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель Кубка России.

Немного о самом ЧМ

Матчем открытия ЧМ-2018 14 июня в столичных «Лужниках» будет противостояние России и Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня с Уругваем в Самаре.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018
Во время загрузки произошла ошибка.
1 декабря© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саудовская Аравия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Египет
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уругвай
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018
Российские гандболистки с разгрома стартовали на чемпионате мира
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
«Матч-открытие ЧМ-2018 — разочарование турнира». Обзор СМИ
Шоу автоголов, Карасева и Кокорина. Как «Зенит» победил «Урал»
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь