Эксперты спрогнозировали выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018

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Как сообщалось, национальная команда страны на групповой стадии домашнего ЧМ сыграет с соперниками из сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Все они попали в группу А.

Котировки букмекеров

Эксперты компании отмечают, что коэффициент на победу россиян в группе составляет 2,2 в одной из отечественных букмекерских контор, тогда как на уругвайцев дают 2,0. Поставить на Египет предлагают с коэффициентом 7,0. Ставки на Саудовскую Аравию принимаются с коэффициентом 36,0.

Зарубежные же букмекеры меньше верят в сборную России. В одной из крупнейших букмекерских компаний Великобритании коэффициент на Россию равен 2,75, на Уругвай — 1,80.

Что до шансов на выход в плей-офф, на российском букмекерском рынке можно встретить коэффициент 1,22 на уругвайскую сборную и 1,28 на россиян — около 80% и 75% соответственно.

«Переводя букмекерские коэффициенты на русский язык, шансы уругвайцев выиграть группу A около 45%, а вероятность победы россиян в группе — около 41%. Это если говорить о российских конторах. Зарубежные букмекеры оставляют Уругваю около 50% шансов, а россиянам — близко 33%. На Египет приходится близко 13,5%, а Саудовской Аравии оставляют менее 5% шансов», — прокомментировал «Интерфаксу» эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Бышовец ставит на Уругвай

Эксперт компании, бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил «Интерфаксу» мнение, согласно которому команда РФ выйдет в 1/8 финала со второго места в группе.

«Я думаю, что Уругвай по праву считается второй командой Южной Америки. Уровень и опыт игроков у команды высокий: тут есть Кавани, Суарес. В обороне Уругвай тоже играет надёжно. Это именно те предпосылки к тому, что наша сборная будет второй», — сказал Бышовец.

«Сборная России сейчас обновляется, у футболистов есть целеустремленность. Создаётся благоприятный фон. Но, возможно, опыта у некоторых игроков ещё не хватит. Тем не менее, выйти со второго места наша команда сможет», — отметил он.

Бышовец возглавлял сборную России в 1998 году, также он работал на посту главного тренера олимпийской сборной СССР, с которой выиграл золото Игр-1988; петербургского «Зенита», махачкалинского «Анжи», московского «Локомотива».

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«Россия будет первой»

В свою очередь, бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян считает, что сборная России способна финишировать на первом месте в своей группе.

«Я думаю, что сборная России займёт первое место, а Уругвай второе. Здесь нужно опираться больше на интуицию. Потому что только те сборные, у которых игра поставлена и сбалансирована, у которой игроки хорошо известны, поддаются логическому прогнозу и обоснованию», — сказал Григорян «Интерфаксу».

Мне тут хорошо известна наша сборная. Об Уругвае можно судить только по первенству Южной Америки. А так, мы видим несколько игроков, играющих в Европе. Здесь нет такого понимания, как о сборной Испании, например.

Наши выйдут с первого места, но не обязательно, что выиграют все матчи.

Я думаю, что с кем-то сборная России сыграет вничью, — отметил эксперт компании Григорян.

Помимо «Анжи», Григорян работал в ряде клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). До недавних пор возглавлял получивший широкую известность команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) московский «Арарат».

«Верю в россиян, но и соперники сильны»

Бывший капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов верит в успех национальной команды на групповом этапе, однако призывает не торопить события.

«Помню, как я впервые попал на чемпионат мира в Японии и Южной Корее (в 2002 году — ИФ), все начали писать, что Россия обязана выходить и так далее. Но тогда не получилось, хотя по сравнению с нынешней сборной тогда мы играли в футбол, просто по счёту не получилось.

Я категорически против тех разговоров, что Россия уже вышла в плей-офф.

Это не так", — подчеркнул Титов.

«У Уругвая отличная команда, опытная, которая выходила из группы на двух последних турнирах. У неё есть звёзды Кавани и Суарес, отличная защита, играющая в мадридском “Атлетико”, с опорной зоной всё в порядке. Да, в отборочном турнире временами она выглядела бледно. Но в Южной Америке сложный турнир. К тому же про опыт я не зря сказал. Уругвайцы знают, как нужно играть на чемпионате мира», — сказал эксперт компании.

«Нашей команде опыта не хватает всё-таки. Последние годы было много экспериментов, изменений. Не было игры на результат практически. В этом проблема. И это мы видели на Кубке конфедераций», — заявил Титов.

«И всё же в выход сборной Россия я верю. Нужно подготовиться грамотно, А там где-то и стены родные помогут, болельщики. Но первое место в группе отдам опытному и звёздному Уругваю», — отметил он.

Егор Титов — шестикратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России.

«Фаворит группы — Египет»

Экс-партнер Титова по «Спартаку», бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко назвал фаворитом группы команду Египта.

«На мой взгляд, наверное, непопулярный, но достаточно, считаю, объективный, группу в состоянии выиграть Египет. Команда очень хорошо зарекомендовала себя в последнем отборочном цикле. Это — достаточно сбалансированная команда, у которой есть ярко выраженный лидер — Мохамед Саллах. Очень в хорошем возрасте он, очень хорошую игру показывает. Так что мой фаворит в этой группе Египет», — сказал Калиниченко «Интерфаксу».

Максим Калиниченко — двукратный чемпион России в составе «Спартака», обладатель Кубка России.

Немного о самом ЧМ

Матчем открытия ЧМ-2018 14 июня в столичных «Лужниках» будет противостояние России и Саудовской Аравии. 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня с Уругваем в Самаре.