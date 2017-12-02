Уругвай считает Россию слабой, Саудовская Аравия собирается выйти из группы
«СЭ» изучил реакцию СМИ
«СЭ» изучил реакцию СМИ
OVACIÓN DIGITAL (УРУГВАЙ): «СБОРНАЯ РОССИИ НЕ СИЛЬНА В НАПАДЕНИИ»
«Спасибо Марадоне за то, что отправил уругвайскую сборную в группу А. Уругвай в ней — команда с наивысшим рейтингом ФИФА, так что наши футболисты будут бороться за первое место в группе вместе с россиянами. Хотя Россия является хозяйкой чемпионата мира и будет обладать определенными преимуществами, которые с этим связаны, на Кубке Конфедераций российская команда выступила очень слабо.
Нельзя сказать, что у главного тренера россиян Станислава Черчесова дела идут отлично, но он уже несколько лет у руля сборной, и именно с ним пойдет в бой принимающая сторона. Главная звезда в составе России — вратарь Игорь Акинфеев, и это говорит о многом: российская команда совсем не сильна в нападении, скорее, наоборот».
FÚTBOL UY (УРУГВАЙ): «МАТЧ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УРУГВАЕМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ РАВНЫМ»
«Если говорить об игровом уровне России, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины. Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной
REYADA.COM (ЕГИПЕТ): «У РОССИИ — АМБИЦИОЗНАЯ И СИЛЬНАЯ КОМАНДА»
«Сборная России прекрасно продемонстрировала свои возможности в недавней результативной ничье против грозных испанцев (3:3). Это амбициозная и сильная команда, которая явно претендует на выход из группы, особенно — перед своими болельщиками. Египту нужно стараться набирать максимум очков в играх с Уругваем и Саудовской Аравией, потому что мотивация хозяев чемпионата мира будет запредельной».
ARAB NEWS (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ): «БОРОТЬСЯ С РОССИЕЙ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО»
«Россия, несмотря на то, что является хозяйкой турнира, занимает низшее место — 65-е — в рейтинге ФИФА среди всех участников чемпионата мира — бороться с ней вполне реально. В составе Уругвая играют такие звезды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но все же это не сборная Испании, с которой встречаться совсем не хотелось бы. Поэтому последняя игра нашей сборной в группе против египтян, вполне возможно, позволит одной из арабских команд выйти из группы».