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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уругвай считает Россию слабой, Саудовская Аравия собирается выйти из группы

«СЭ» изучил реакцию СМИ стран-соперниц сборной России по группе А на результаты жеребьевки ЧМ-2018.

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OVACIÓN DIGITAL (УРУГВАЙ): «СБОРНАЯ РОССИИ НЕ СИЛЬНА В НАПАДЕНИИ»

«Спасибо Марадоне за то, что отправил уругвайскую сборную в группу А. Уругвай в ней — команда с наивысшим рейтингом ФИФА, так что наши футболисты будут бороться за первое место в группе вместе с россиянами. Хотя Россия является хозяйкой чемпионата мира и будет обладать определенными преимуществами, которые с этим связаны, на Кубке Конфедераций российская команда выступила очень слабо.

Нельзя сказать, что у главного тренера россиян Станислава Черчесова дела идут отлично, но он уже несколько лет у руля сборной, и именно с ним пойдет в бой принимающая сторона. Главная звезда в составе России — вратарь Игорь Акинфеев, и это говорит о многом: российская команда совсем не сильна в нападении, скорее, наоборот».

FÚTBOL UY (УРУГВАЙ): «МАТЧ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УРУГВАЕМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ РАВНЫМ»

«Если говорить об игровом уровне России, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины. Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам. Обе команды сталкиваются со сложностями, когда владеют мячом, и стараются создавать опасность, высоко прессингуя соперника. Уругвай более мастеровитый и обладает большим талантом, но матч должен получиться равным».

REYADA.COM (ЕГИПЕТ): «У РОССИИ — АМБИЦИОЗНАЯ И СИЛЬНАЯ КОМАНДА»

«Сборная России прекрасно продемонстрировала свои возможности в недавней результативной ничье против грозных испанцев (3:3). Это амбициозная и сильная команда, которая явно претендует на выход из группы, особенно — перед своими болельщиками. Египту нужно стараться набирать максимум очков в играх с Уругваем и Саудовской Аравией, потому что мотивация хозяев чемпионата мира будет запредельной».

ARAB NEWS (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ): «БОРОТЬСЯ С РОССИЕЙ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО»

«Россия, несмотря на то, что является хозяйкой турнира, занимает низшее место — 65-е — в рейтинге ФИФА среди всех участников чемпионата мира — бороться с ней вполне реально. В составе Уругвая играют такие звезды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но все же это не сборная Испании, с которой встречаться совсем не хотелось бы. Поэтому последняя игра нашей сборной в группе против египтян, вполне возможно, позволит одной из арабских команд выйти из группы».

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