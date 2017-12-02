Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в Москве во время ЧМ-2018

«Чемпионат мира в России уникален за счет того, что государство создает максимальные преференции для болельщиков — бесплатные поезда, безвизовый въезд, бесплатный общественный транспорт. Такого нигде не было. Кроме того, я надеюсь, он станет уникальным еще и потому, что мы собираемся реализовать несколько проектов. Первый — чемпионат мира среди болельщиков», — сказал Латыпов.

По его словам, турнир будет проведен совместно с Российским футбольным союзом. «Это турнир, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве, где мы собираемся собрать 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков. Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие. Сейчас все находится в работе, регламент утверждается Российским футбольным союзом, с которым этот проект и делается», — отметил он.

Также клуб болельщиков планирует организовывать товарищеские матчи среди фанатов во всех городах — организаторах чемпионата мира. «Получается много игр, будут задействованы наши региональные отделения. Наша задача — максимально показать, с каким желанием мы встречаем иностранных болельщиков», — рассказал Латыпов.