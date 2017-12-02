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14:01 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в Москве во время ЧМ-2018

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный турнир среди болельщиков из 32 стран может быть организован в Москве во время проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

«Чемпионат мира в России уникален за счет того, что государство создает максимальные преференции для болельщиков — бесплатные поезда, безвизовый въезд, бесплатный общественный транспорт. Такого нигде не было. Кроме того, я надеюсь, он станет уникальным еще и потому, что мы собираемся реализовать несколько проектов. Первый — чемпионат мира среди болельщиков», — сказал Латыпов.

По его словам, турнир будет проведен совместно с Российским футбольным союзом. «Это турнир, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве, где мы собираемся собрать 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков. Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие. Сейчас все находится в работе, регламент утверждается Российским футбольным союзом, с которым этот проект и делается», — отметил он.

Также клуб болельщиков планирует организовывать товарищеские матчи среди фанатов во всех городах — организаторах чемпионата мира. «Получается много игр, будут задействованы наши региональные отделения. Наша задача — максимально показать, с каким желанием мы встречаем иностранных болельщиков», — рассказал Латыпов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

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