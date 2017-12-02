Жозе Моуринью: России надо с огромным уважением отнестись к Египту
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что сборной России будет не просто на групповом турнире на чемпионате мира-2018.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что сборной России будет не просто на групповом турнире на чемпионате мира-2018.
Специалист также добавил, что россиянам надо с огромным уважением отнестись к Египту.
— Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай — тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем, — цитирует RT Моуринью. — Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в