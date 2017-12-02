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12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: России надо с огромным уважением отнестись к Египту

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что сборной России будет не просто на групповом турнире на чемпионате мира-2018.

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Специалист также добавил, что россиянам надо с огромным уважением отнестись к Египту.

— Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай — тяжелый соперник, с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем, — цитирует RT Моуринью. — Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физических сильных футболистов, дадут результат. Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто, на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка.

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018
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