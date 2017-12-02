Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки чемпионата мира
Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам.
Шары задают вопросы руководителям, тренерскому штабу и игрокам.
Антон Михашенок
Вопрос к РФС. Что с товарищескими матчами?
Итак, мы узнали группу — в ней мешать России выйти в
С похожей проблемой Россия сталкивалась перед чемпионатом Европы 2012 года, когда вместо похожих по стилю на греков и поляков выбрала в соперники Италию, обыграла её и после общей эйфории смачно вылетела домой со своими ожиданиями и проблемами.
Как будет решать вопрос РФС? Здорово проходить испытание топами, но надо бы быть готовыми и к тому, что ждёт на самом чемпионате мира.
Вопрос к Станиславу Черчесову. Что со стилем игры?
Да, у нас лёгкий жребий — по крайней мере относительно того, что могло бы быть. Но проблема в том, что Станислав Черчесов предпочитает играть в пять защитников и взвешенно осторожный футбол (у него, впрочем, есть основания — индивидуально у нас, возможно, худшая оборона в современной истории сборной). В то же время уже сейчас понятно, что и Саудовская Аравия, и Египет, учитывая хозяйский статус нашей сборной, отдадут России мяч. Честно признаюсь, что не видел ни одного матча сборной Саудовской Аравии за последние пять лет, но про Египет могу сказать строго: эти парни с удовольствием передадут нашим инициативу под свои контратаки и будут наблюдать за нашими мучениями в ожидании шанса для взрывного Салаха.
Плана игры во владение у наших, как сейчас кажется, нет. Я напомню: Станислав Черчесов окончательно понял, что с этой командой откровенно первым номером не поиграешь, в матче с другой арабской сборной — Катаром, после чего сборная России стремилась больше контратаковать, чем позиционно атаковать. Тот Катар точно слабее нынешнего Египта и вряд ли сильнее Саудовской Аравии — так что вопрос о стиле будет первостепенным. Это делает товарищеские матчи перед чемпионатом мира ещё важнее — нам надо успеть отработать игру строгим первым номером. Сделать это с Бразилией и Францией? Ох, сомнительно.
Вопрос к игрокам. Что с менталитетом?
Ну, вы и сами знаете все наши проблемы: сейчас примерно полгода мы будем слышать
Игрокам сборной важно понять: выход из группы на чемпионате мира прямо сейчас — в их головах. За полгода до турнира нельзя высматривать соперника по 1/8 финала, но и нельзя твердить, что мы не фавориты — это одинаково отрывает от настоящего положения дел.
Если руководству РФС и главному тренеру нужно ломать голову над соперниками, то игрокам сейчас нужно вообще забыть о жеребьёвке. У них было много лет, чтобы подготовиться к тому, что в группу с нами попадут
На них, вне зависимости от имён на майках соперников, и нужно сосредоточиться.