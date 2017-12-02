Россия — Саудовская Аравия: впервые ЧМ откроют команды с худшим рейтингом ФИФА

Первыми на турнире сыграют сборные России и Саудовской Аравии — две худшие команды согласно рейтингу ФИФА (65-е и 63-е места соответственно). Такое случается впервые за всё время существования рейтинга, который появился в 1993 году.



Матчи открытия турниров после введения рейтинга ФИФА