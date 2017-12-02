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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Саудовская Аравия: впервые ЧМ откроют команды с худшим рейтингом ФИФА

Сегодня состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2018, который пройдёт с 14 июня по 15 июля в России.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Первыми на турнире сыграют сборные России и Саудовской Аравии — две худшие команды согласно рейтингу ФИФА (65-е и 63-е места соответственно). Такое случается впервые за всё время существования рейтинга, который появился в 1993 году.

Матчи открытия турниров после введения рейтинга ФИФА

ЧМ-1994: США — Швейцария
ЧМ-1998: Бразилия — Шотландия
ЧМ-2002: Франция — Сенегал
ЧМ-2006: Германия — Коста-Рика
ЧМ-2010: ЮАР — Мексика
ЧМ-2014: Бразилия — Хорватия

Поединок между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018
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1 декабря© Ньюстюб
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