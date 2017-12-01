Сколько матчей выиграет Россия? 10 интриг группового турнира ЧМ-2018
Обозреватель «СЭ» Евгений ЗЫРЯНКИН — о главных вопросах будущего лета Чемпионат мира-2018.
Обозреватель «СЭ» Евгений ЗЫРЯНКИН — о главных вопросах будущего лета Чемпионат мира-2018.
Жеребьевка ЧМ-2018 сделала предстоящий турнир «чемпионатом жизни», не собрав ни одной «группы смерти». С натяжкой в таковые можно записать квартет Е (Бразилия, Швейцария,
Тем не менее, это вовсе не означает, что групповой турнир получится тихим и предсказуемым. Сенсации будут наверняка, и «темные лошадки» обязательно вырвутся из тени грандов. Наметим некоторые интриги первой стадии ЧМ.
ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ДВА МАТЧА?
В последний раз нашей команде удавалось это сделать на чемпионате мира в далеком 1986 году, когда были побиты Венгрия и Канада. С тех пор двух побед в группе она добивалась только на Eвро (в 1988-м и 2008-м), на ЧМ же ограничивалась одной (Камерун в 1990-м и 1994-м, Тунис в 2002-м), а в Бразилии четыре года назад и вовсе набрала два очка, хотя жребий изначально казался очень удачным. Сейчас ситуация похожая, даже лучше —
ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ХОТЯ БЫ ОДИН МАТЧ?
Это продолжение первого пункта и не антитеза ему. Просто дело в том, что единственную встречу с Уругваем сборная России (без учета СССР) свела вничью, единственную же с аравийцами вообще проиграла, а с Египтом не встречалась ни разу. То есть, по статистике наша команда начинает чемпионат аутсайдером. И в каждом случае ей предстоит в определенном смысле «ломать традицию». Ну да это ничего — лишь бы не комедию.
СТАНЕТ ЛИ ДАНИЯ ДОБРЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ?
Столкновение этих команд в группе сулит трехцветным ровно два исхода: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Трижды Франция добывала золото и кубки, обыграв на первом этапе Данию — в 1984-м, 1998-м и 2000-м. Еще дважды, выходя на старт едва ли не главным претендентом на титул, выбывала после групповой стадии, не справившись с датчанами, причем в 1992-м титул как раз скандинавам и достался (второй случай датирован 2002 годом).
ПОВТОРИТ ЛИ
На ЧМ-2014 костариканцы, выступая безоговорочными аутсайдерами, лихо разобрались с гигантами — Уругваем и Италией — и вышли в
ПОВТОРИТ ЛИ ПАНАМА ПУТЬ
Сборные Бельгии и Англии рассчитывают задержаться на российской земле до середины июля, однако британцы питали те же надежды — на пару с итальянцами — и на прошлом чемпионате, а чем все обернулось? Конечно, у Панамы нет такого количества классных игроков, как у
ГРОМЫХНЕТ ЛИ СЕНЕГАЛ, КАК В 2002-М?
В матче открытия ЧМ-2002 сенегальцы, впервые в жизни представ перед широкой публикой, победили чемпионов мира и Европы французов и так этим вдохновились, что в итоге дошли до четвертьфинала. Возвращение в мировую футбольную семью Сенегал отпразднует в солидной компании: первой его встретит Польша, второй — Колумбия. Смогут ли африканцы на стадионах Москвы и Казани устроить такой же карнавал, как шестнадцать лет назад в Сеуле и Сувоне?
УДИВИТ ЛИ ЕЩЕ РАЗ ИСЛАНДИЯ?
Позапрошлым летом колоритные северяне влюбили в себя
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСЕ ПРЕДСКАЗУЕМО В ГРУППЕ В?
Чемпион Европы и
ДОБЕРУТСЯ ЛИ ПЕРУАНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ДО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ?
Перу — небогатая страна, а на других континентах она не выступала так давно, что в стране попросту нет культуры «выездного боления». Играть же перуанцам предстоит в городах, о которых они, может быть, раньше даже и не слышали: с датчанами в Саранске, а с французами — в Екатеринбурге. Как туда добираться, а главное, на что? В общем, если на стадионах Центральной России сборная Перу не останется без поддержки, ее поклонников можно будет чествовать как настоящих героев.
БУДУТ ЛИ В
Вы не поверите, но, не считая дебютирующих на ЧМ Исландии и Панамы, среди 30 остальных команд только три не выходили прежде из группы — Египет, Иран и Тунис. Остальные хотя бы раз выступали в