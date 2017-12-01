Сколько матчей выиграет Россия? 10 интриг группового турнира ЧМ-2018

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Жеребьевка ЧМ-2018 сделала предстоящий турнир «чемпионатом жизни», не собрав ни одной «группы смерти». С натяжкой в таковые можно записать квартет Е (Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия), где есть явный фаворит и три крепких конкурента, достойных друг друга, и D (Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия), где все четверо равны, как на подбор, если не считать «фактор Месси». Но эти комплекты не идут ни в какое сравнение, скажем, с группой F на ЧМ-2002 (Аргентина, Англия, Швеция, Нигерия) или такими компаниями на ЧМ-2014, как Испания, Голландия, Чили, Австралия и Италия, Англия, Уругвай, Коста-Рика.

Тем не менее, это вовсе не означает, что групповой турнир получится тихим и предсказуемым. Сенсации будут наверняка, и «темные лошадки» обязательно вырвутся из тени грандов. Наметим некоторые интриги первой стадии ЧМ.

ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ДВА МАТЧА?

В последний раз нашей команде удавалось это сделать на чемпионате мира в далеком 1986 году, когда были побиты Венгрия и Канада. С тех пор двух побед в группе она добивалась только на Eвро (в 1988-м и 2008-м), на ЧМ же ограничивалась одной (Камерун в 1990-м и 1994-м, Тунис в 2002-м), а в Бразилии четыре года назад и вовсе набрала два очка, хотя жребий изначально казался очень удачным. Сейчас ситуация похожая, даже лучше — все-таки Саудовская Аравия никогда не была сопоставима с Кореей, да и Египет не настолько опытен и крепок, как Алжир-2014. Поэтому вполне можно рассчитывать на два выигрыша сборной России. Выступающей, к тому же, дома. Скажете, на Кубке конфедераций родные поля не помогли? Ну, так и Португалии с Мексикой среди стартовых соперников у нее нет.

ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ХОТЯ БЫ ОДИН МАТЧ?

Это продолжение первого пункта и не антитеза ему. Просто дело в том, что единственную встречу с Уругваем сборная России (без учета СССР) свела вничью, единственную же с аравийцами вообще проиграла, а с Египтом не встречалась ни разу. То есть, по статистике наша команда начинает чемпионат аутсайдером. И в каждом случае ей предстоит в определенном смысле «ломать традицию». Ну да это ничего — лишь бы не комедию.

СТАНЕТ ЛИ ДАНИЯ ДОБРЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ?

Столкновение этих команд в группе сулит трехцветным ровно два исхода: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Трижды Франция добывала золото и кубки, обыграв на первом этапе Данию — в 1984-м, 1998-м и 2000-м. Еще дважды, выходя на старт едва ли не главным претендентом на титул, выбывала после групповой стадии, не справившись с датчанами, причем в 1992-м титул как раз скандинавам и достался (второй случай датирован 2002 годом). Как-то получится теперь?

ПОВТОРИТ ЛИ КОСТА-РИКА СВОЙ БРАЗИЛЬСКИЙ ТРИУМФ?

На ЧМ-2014 костариканцы, выступая безоговорочными аутсайдерами, лихо разобрались с гигантами — Уругваем и Италией — и вышли в плей-офф, оставив за бортом еще и Англию. Сейчас соперники отнесутся к Коста-Рике гораздо серьезнее, без малейшей недооценки, но и она очень уверена в себе, и за четыре прошедших года по-настоящему заматерела. Нет сомнений, что борьба за вторую путевку в плей-офф в группе Е пойдет жесточайшая — одну наверняка добудет Бразилия.

ПОВТОРИТ ЛИ ПАНАМА ПУТЬ КОСТА-РИКИ?

Сборные Бельгии и Англии рассчитывают задержаться на российской земле до середины июля, однако британцы питали те же надежды — на пару с итальянцами — и на прошлом чемпионате, а чем все обернулось? Конечно, у Панамы нет такого количества классных игроков, как у Коста-Рики, да и на чемпионат мира она пробилась впервые. Но можно вспомнить, что и костариканцы на дебютном турнире в 1990-м вышли из группы. Почему бы панамцам не попытаться повторить их подвиги?

ГРОМЫХНЕТ ЛИ СЕНЕГАЛ, КАК В 2002-М?

В матче открытия ЧМ-2002 сенегальцы, впервые в жизни представ перед широкой публикой, победили чемпионов мира и Европы французов и так этим вдохновились, что в итоге дошли до четвертьфинала. Возвращение в мировую футбольную семью Сенегал отпразднует в солидной компании: первой его встретит Польша, второй — Колумбия. Смогут ли африканцы на стадионах Москвы и Казани устроить такой же карнавал, как шестнадцать лет назад в Сеуле и Сувоне?

УДИВИТ ЛИ ЕЩЕ РАЗ ИСЛАНДИЯ?

Позапрошлым летом колоритные северяне влюбили в себя пол-Европы, и в России за них, к тому же дебютирующих на чемпионатах мира, многие будут горячо болеть. Да и командная игра у Исландии поставлена, пожалуй, лучше, чем у ее групповых соперников, причем хорваты убедились в этом лично, в отборочном турнире. Сможет ли эта брутальная сборная остановить Месси и не пустить в плей-офф Модрича? Интрига!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСЕ ПРЕДСКАЗУЕМО В ГРУППЕ В?

Чемпион Европы и экс-чемпион мира против Ирана и Марокко — с виду расклад однозначно в пользу фаворитов. Но португальцам этот статус часто мешает, и как-то раз именно марокканцы выставили их с чемпионата мира. Португалия добивается успеха, когда ей нужно доказывать свою состоятельность и заранее быть готовой к преодолениям. Состав группы В, не исключено, может ее и расхолодить.

ДОБЕРУТСЯ ЛИ ПЕРУАНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ДО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ?

Перу — небогатая страна, а на других континентах она не выступала так давно, что в стране попросту нет культуры «выездного боления». Играть же перуанцам предстоит в городах, о которых они, может быть, раньше даже и не слышали: с датчанами в Саранске, а с французами — в Екатеринбурге. Как туда добираться, а главное, на что? В общем, если на стадионах Центральной России сборная Перу не останется без поддержки, ее поклонников можно будет чествовать как настоящих героев.

БУДУТ ЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ «НОВИЧКИ»?