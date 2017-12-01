Мартинес: Сборная Бельгии по футболу хочет стать особой частью ЧМ-2018

Сборная Бельгии сыграет в группе G вместе с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, «Спартак») и Англии (28 июня, Калининград).

«Группа очень сильная и ровная, это серьезные соперники с разным стилем игры, — прокомментировал итоги жеребьевки Мартинес. — Нам надо быть морально готовыми играть с кем угодно. Нам нужно поверить в себя, в то, что можем стать особой частью турнира».

«Наши задачи? На данный момент мы идем шаг за шагом. Сейчас будет подготовка, потом первая игра, а потом уже посмотрим, как пойдет. Устраивает ли нас порядок игр? Да, если мы будем добиваться побед», — также сказал он.