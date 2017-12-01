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22:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Саудовской Аравии надеются на выход из группы с Россией

На сайте саудовского новостного издания Arab News отметили, что сборная Саудовской Аравии избежала «группы смерти».

Источник: РИА "Новости"

Также на портале подчеркнули, что высоко оценивают шансы свеой команды на выход в плей-офф.

— Россия, несмотря на то, что является хозяйкой турнира, занимает низшее место — 65-е — в рейтинге ФИФА среди всех участников чемпионата мира — бороться с ней вполне реально. В составе Уругвая играют такие звезды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но все же это не сборная Испании, с которой встречаться совсем не хотелось бы. Поэтому последняя игра нашей сборной в группе против египтян, вполне возможно, позволит одной из арабских команд выйти из группы, — говорится в сообщении на сайте издания. (Егор БЫЧКОВ).

Напомним, что в первом туре в матче открытии Саудовская Аравия сыграет с Россией 18 июня в «Лужниках», во второй игре — с Уругваем 20 июня в Ростове-на-Дону и в заключительной встрече — с Египтом 25 июня в Волгограде.

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