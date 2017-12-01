В Саудовской Аравии надеются на выход из группы с Россией

— Россия, несмотря на то, что является хозяйкой турнира, занимает низшее место — 65-е — в рейтинге ФИФА среди всех участников чемпионата мира — бороться с ней вполне реально. В составе Уругвая играют такие звезды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но все же это не сборная Испании, с которой встречаться совсем не хотелось бы. Поэтому последняя игра нашей сборной в группе против египтян, вполне возможно, позволит одной из арабских команд выйти из группы, — говорится в сообщении на сайте издания. (Егор БЫЧКОВ).