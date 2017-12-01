В Саудовской Аравии надеются на выход из группы с Россией
На сайте саудовского новостного издания Arab News отметили, что сборная Саудовской Аравии избежала «группы смерти».
На сайте саудовского новостного издания Arab News отметили, что сборная Саудовской Аравии избежала «группы смерти».
Также на портале подчеркнули, что высоко оценивают шансы свеой команды на выход в
— Россия, несмотря на то, что является хозяйкой турнира, занимает низшее место — 65-е — в рейтинге ФИФА среди всех участников чемпионата мира — бороться с ней вполне реально. В составе Уругвая играют такие звезды, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, но все же это не сборная Испании, с которой встречаться совсем не хотелось бы. Поэтому последняя игра нашей сборной в группе против египтян, вполне возможно, позволит одной из арабских команд выйти из группы, — говорится в сообщении на сайте издания. (Егор БЫЧКОВ).
Напомним, что в первом туре в матче открытии Саудовская Аравия сыграет с Россией 18 июня в «Лужниках», во второй игре — с Уругваем 20 июня в