Саутгейт: Сборная Англии не должны недооценивать команды Туниса и Панамы на ЧМ-2018

Англичане выступят в группе G вместе с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

«Нам уже доставались соперники слабее нас на бумаге, и они обыгрывали нас, не так ли? Нам нужно быть готовыми к каждому матчу. Тем более у нас не было времени хорошо изучить африканские сборные, но сейчас сможем на этом сфокусироваться. Что касается бельгийцев, это просто замечательная команда, они заслуженно занимают такое высокое место в рейтинге ФИФА (5-е — прим. ТАСС)», — прокомментировал жеребьевку Саутгейт.

Специалист, выступавший в составе сборной Англии на чемпионате мира 1998 года, отметил, что рад вновь испытать эмоции от выступления на турнире. «Снова принять участие в таком турнире — это просто фантастика. В 1998 году на турнире я провел незабываемые дни. Играть за свою страну — это большая честь, а привести ее на турнир в качестве тренера — еще больше для меня», — заявил он.