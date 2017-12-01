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22:33 (мск), источник: ТАСС

Саутгейт: Сборная Англии не должны недооценивать команды Туниса и Панамы на ЧМ-2018

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу не должна недооценивать сборные Панамы и Туниса, с которыми сыграет на групповом этапе чемпионата мира 2018 года в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер британцев Гарет Саутгейт.

Англичане выступят в группе G вместе с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

«Нам уже доставались соперники слабее нас на бумаге, и они обыгрывали нас, не так ли? Нам нужно быть готовыми к каждому матчу. Тем более у нас не было времени хорошо изучить африканские сборные, но сейчас сможем на этом сфокусироваться. Что касается бельгийцев, это просто замечательная команда, они заслуженно занимают такое высокое место в рейтинге ФИФА (5-е — прим. ТАСС)», — прокомментировал жеребьевку Саутгейт.

Специалист, выступавший в составе сборной Англии на чемпионате мира 1998 года, отметил, что рад вновь испытать эмоции от выступления на турнире. «Снова принять участие в таком турнире — это просто фантастика. В 1998 году на турнире я провел незабываемые дни. Играть за свою страну — это большая честь, а привести ее на турнир в качестве тренера — еще больше для меня», — заявил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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