Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: Все гости довольны организацией жеребьевки

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«По организации никаких сложностей не было, пока все гости отмечают, что всем все понравилось, все хорошо провели время в Москве. Команды довольны, сейчас они разлетаются смотреть свои базы», — сказал Сорокин.

Церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира в России прошла в пятницу в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

«Тридцать одна база у нас выбрана, мы пока не будем говорить, какая — кем, но до середины декабря все определятся. Есть еще две недели на этот процесс, после чего мы определим все детали их заезда на базы», — добавил гендиректор оргкомитета.