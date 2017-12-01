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22:30 (мск), источник: Р-Спорт

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: Все гости довольны организацией жеребьевки

Все представители сборных-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу в России остались довольны организацией жеребьевки, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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20
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«По организации никаких сложностей не было, пока все гости отмечают, что всем все понравилось, все хорошо провели время в Москве. Команды довольны, сейчас они разлетаются смотреть свои базы», — сказал Сорокин.

Церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира в России прошла в пятницу в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

«Тридцать одна база у нас выбрана, мы пока не будем говорить, какая — кем, но до середины декабря все определятся. Есть еще две недели на этот процесс, после чего мы определим все детали их заезда на базы», — добавил гендиректор оргкомитета.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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