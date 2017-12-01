Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»: Все гости довольны организацией жеребьевки
Все представители
Все представители
«По организации никаких сложностей не было, пока все гости отмечают, что всем все понравилось, все хорошо провели время в Москве. Команды довольны, сейчас они разлетаются смотреть свои базы», — сказал Сорокин.
Церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира в России прошла в пятницу в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
«Тридцать одна база у нас выбрана, мы пока не будем говорить, какая — кем, но до середины декабря все определятся. Есть еще две недели на этот процесс, после чего мы определим все детали их заезда на базы», — добавил гендиректор оргкомитета.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.