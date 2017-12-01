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22:26 (мск), источник: ТАСС

Президент Немецкого футбольного союза рад, что команда стартует на ЧМ-2018 в «Лужниках»

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель рад, что сборная Германии первый матч чемпионата мира 2018 года проведет в Москве на стадионе «Лужники». Об этом он заявил журналистам.

Соперниками сборной Германии на групповом этапе стали команды Мексики, Швеции и Южной Кореи. 17 июня немцы сыграют в «Лужниках» с мексиканцами.

«Мы рады, что начнем турнир матчем в “Лужниках”. Это позволит нам сразу прочувствовать атмосферу чемпионата мира. Я был на этой арене, это фантастический стадион», — отметил Гриндель.

«Мы довольны жребием. Мексиканцев мы хорошо знаем по Кубку конфедераций. Что касается шведов, то на этот раз мы постараемся забить им пять мячей или больше», — отметил Гриндель, намекая на отборочный матч чемпионата мира 2014 года, в котором немцы на своем поле выигрывали со счетом 4:0, но позволили сопернику сравнять счет.

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