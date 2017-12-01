Мостовой: Если сборная России не выйдет из группы, будет стыдно
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о группе подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о группе подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.
Соперниками российской сборной в борьбе за выход в
«Группа — лучше не придумаешь. Хотя бывали группы легче. Всю группу перечеркнул момент, когда достали Саудовскую Аравию. Уругвай, конечно,
Матч с Египтом будет решающим. У них только одна звезда в команде. А так, это примерно уровень того же Ирана, с которым мы играли.
Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Если не выйдем, то это просто стыдно будет, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.