Мостовой: Если сборная России не выйдет из группы, будет стыдно

Источник: РИА "Новости"

Соперниками российской сборной в борьбе за выход в плей-офф стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Группа — лучше не придумаешь. Хотя бывали группы легче. Всю группу перечеркнул момент, когда достали Саудовскую Аравию. Уругвай, конечно, топ-команда. Очень сильная сборная. Но мы играем с ними третью игру, к которой мы можем всё решить.

Матч с Египтом будет решающим. У них только одна звезда в команде. А так, это примерно уровень того же Ирана, с которым мы играли.