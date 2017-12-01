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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: Если сборная России не выйдет из группы, будет стыдно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о группе подопечных Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

Источник: РИА "Новости"

Соперниками российской сборной в борьбе за выход в плей-офф стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Группа — лучше не придумаешь. Хотя бывали группы легче. Всю группу перечеркнул момент, когда достали Саудовскую Аравию. Уругвай, конечно, топ-команда. Очень сильная сборная. Но мы играем с ними третью игру, к которой мы можем всё решить.

Матч с Египтом будет решающим. У них только одна звезда в команде. А так, это примерно уровень того же Ирана, с которым мы играли.

Не сомневаюсь, что выйдем из группы. Если не выйдем, то это просто стыдно будет, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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