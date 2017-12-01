Семин: Фаворитов и аутсайдеров в группе сборной России на ЧМ-2018 нет

В пятницу в Москве состоялась жеребьевка финального этапа турнира. В группе A также сыграют сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
«Все группы очень ровные, в том числе и наша. Все зависит от того, как команда подготовится к чемпионату мира, аутсайдеров в нашей группе нет, как и явных фаворитов. Если кто-то думает, что Египет — это команда не очень высокого уровня, то он ошибается, ведь там есть такой высококлассный игрок, как [Мохаммед] Салах. Наверное, изначально нам кажется, что фавориты — Россия и Уругвай, но я думаю, что нужно быть с таким прогнозом осторожнее», — сказал Семин.
Россияне сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, а с уругвайцами 25 июня в Самаре.