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22:01 (мск), источник: ТАСС

Семин: Фаворитов и аутсайдеров в группе сборной России на ЧМ-2018 нет

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Фаворитов и аутсайдеров в группе A, в которой будет играть сборная России на чемпионате мира 2018 года по футболу, нет. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

В пятницу в Москве состоялась жеребьевка финального этапа турнира. В группе A также сыграют сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Все группы очень ровные, в том числе и наша. Все зависит от того, как команда подготовится к чемпионату мира, аутсайдеров в нашей группе нет, как и явных фаворитов. Если кто-то думает, что Египет — это команда не очень высокого уровня, то он ошибается, ведь там есть такой высококлассный игрок, как [Мохаммед] Салах. Наверное, изначально нам кажется, что фавориты — Россия и Уругвай, но я думаю, что нужно быть с таким прогнозом осторожнее», — сказал Семин.

Россияне сыграют с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, а с уругвайцами 25 июня в Самаре.

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