Станислав Черчесов: Единственное, что знаем — в Египте играет Салах

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— Довольны ли жребием?

— Нельзя сразу сказать, доволен или нет. Какая группа есть — такая и есть. Опережая ваши вопросы — не знаю ни одну из этих команд — до этого никогда не встречались, никогда за ними не следил. Единственное, что знаем — в Египте играет Салах, за которым сейчас будем внимательно смотреть, в том числе и во время матча «Спартака» с «Ливерпулем». В Уругвае — Кавани и Суарес… Но все это имена, а что представляют из себя команды — мы не знаем. Единственное, что бросается в глаза — игры у нас идет по нарастающей. Первая игра — с командой из последней корзины, потом — из третьей и в конце — из второй. Все решится на поле.

— Какие испытывали эмоции, когда доставали имена соперников?

— Честно говоря, и до, и во время, и сейчас, эмоции одинаковые — рабочее настроение. На чемпионат мира слабые команды не попадают. Сейчас по соперникам что-то сложно сказать. Бумага — это бумага, но надо их посмотреть в деле.

— После того, как достали Уругвай вас крупно показали — вы улыбались…

— Дело в том, что мы могли с ними контрольный матч сыграть. Они просили-просили, но что-то не срослось. В итоге они нас преследовали и достали все-таки.

— Вы уже играли с африканскими командами. Есть ли у них что-то общее с Египтом?

— Не могу сказать. Оглядываясь назад, понимаем, что сыграли с командами из разных конференций — понимали, что чемпионат мира — это не только европейские команды, и не только топ-сборные. Что-то общее есть.

— Были ли команды, на которые не хотелось попасть?

— Что скрывать, я и раньше говорил, что испанцы были бы нежелательным соперником из второй корзины. Это сильная команда с великолепными игроками — опытный турнирный боец.

— Будет ли от состава группы зависеть выбор соперников на контрольные матчи?

— Именно поэтому мы ждали, не договаривались ни с кем. Сейчас уже после жеребьевки обсуждали все это. В марте, не знаю, объявили уже или нет, будет Бразилия точно. Вторым соперником будет топ-команда из Европы. Если еще не объявлено официально, сказать имя соперника не могу. На сборе в Австрии мы сыграем одну игру с австрийцами. У нас остается последний матч — будем решать, с кем его провести.

— Успели пообщаться с тренерами соперников?

— Только что мы с Пицци пообщались. Вчера долго разговаривали, шутили. Он недавно принял Саудовскую Аравию — мы встретились, много шутили. Я ему пожелал удачи и хорошо провести первые встречи.

— Матч с Уругваем в последнем туре — это плюс или минус?

— Чисто визуально — плюс. Как будет на поле — никто не знает.