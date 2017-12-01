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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный Оскар Уругвая. Луис Суарес и Кавани сыграют с Россией

«СЭ» рассказывает о третьем сопернике сборной России в групповом турнире ЧМ-2018 — команде Уругвая.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕРВЫЙ ГЛАДКИЙ ОТБОР

Впервые с тех пор как в Южной Америке изменился формат отбора на ЧМ — с 1998 года команды перестали разбивать на 2−3 группы по несколько участников, сделав одну общую, в которой все играют друг с другом дважды, — уругвайская сборная пробилась в финальную часть, миновав стыковые матчи. В 2001-м, 2005-м, 2009-м и 2013-м гг. Уругвай неизменно оказывался пятым и бодался с представителями Океании, КОНКАКАФ и Азии — Австралией (3:1 по сумме двух игр), снова Австралией, на этот раз, неудачно (1:1, по пенальти 2:4), Коста-Рикой (2:1) и Иорданией (5:0), соответственно.

На этот раз все прошло куда более гладко. Уругвай ни разу за 18 игр не опускался в группе ниже третьего места, закончив отбор на второй строчке, в десяти очках позади лидера — бразильцев — и на три балла опередив третью Аргентину. Разумеется, свой момент кризиса был и у него: три поражения подряд в ноябре 2016-го — марте 2017-го — в матчах с Чили (1:3), Бразилией (1:4), Перу (1:2) — пощекотали нервы болельщикам и футболистам, но «Чарруас», как зовут их сборную по имени индейского племени, в далекие времена жившего на современных уругвайских землях, смогли вернуть потерянный темп. Победа над Боливией в последнем туре (4:2) принесла Уругваю участие в четвертом чемпионате мира в XXI веке. На предматчевом фото вместо 11 человек было 15 — дети Суареса и Хименеса добавили напряженной атмосфере семейственности.

ГЛАВНЫЕ ОХОТНИКИ

Примечательно, что голевое изобилие в игре с боливийцами — дело рук исключительно уругвайцев. Четыре раза забив в ворота соперника, два мяча они отправили в собственные. Бить своих, чтобы чужие боялись, принялся один из самых опытных игроков и капитан сборной Диего Годин, догнавший тезку Диего Форлана на второй строчке в списке футболистов с наибольшим количеством игр в уругвайской футболке (112). Сперва он вынес мяч из штрафной так, что тот срикошетил от Гастона Сильвы, молодого защитника «Индепендьенте», и юркнул в угол мимо Муслеры, а затем, прерывая головой навес, уже сам перекинул уругвайского вратаря и сократил отставание боливийцев в счете.

К счастью для «Чарруас» к тому моменту уже сказали свое слово их главные охотники — Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Эта пара приняла участие в 22-х голах своей команды (всего в отборе Уругвай забил 32 мяча): 10 на счету Кавани (лучший бомбардир в Южной Америке), 5 (+ 7 передач) — у Суареса. Нападающий «Барселоны» не стал отпускать далеко друга и одноклубника Лионеля Месси — дубль Суареса позволил ему догнать аргентинца в списке самых результативных игроков в истории южноамериканских отборочных турниров, у них обоих теперь по 21 голу.

Кавани и Суаресу по 30 лет, следующим летом их ждет максимальный вброс адреналина, и, пожалуй, заключительная возможность ярко сверкнуть в составе национальной команды на крупном турнире. Интересно, соберется ли Суарес снова кого-то кусать, или правильные выводы (в очередной раз) все же сделаны?

ГЛАВНЫЙ ОСКАР

Все успехи и неудачи сборной Уругвая последнего десятилетия — в первую очередь, работа Оскара Табареса, главного уругвайского тренера-«долгожителя». Он работает с командой с 2006 года, 11 лет — не было в истории «Чарруас» специалиста, который бы руководил ими дольше. Примечательно, что в 2006-м он во второй раз пришел в сборную — первый заход был в 1988—1990 гг.., и тогда ему удалось привести Уругвай к «серебру» Кубка Америки-89 и 1/8 финала ЧМ-90. Через 20 лет ставки повысились, но и результаты взлетели вверх — четвертое место в ЮАР-2010 и победа на Кубке Америки-2011.

В прошлом году стало известно, что Табарес вот уже несколько лет болен синдромом Гийена-Барре, тяжелым неврологическим заболеванием, которое в редких случаях может привести к полному параличу и даже смерти. В футбольном мире такой диагноз ставили датчанину Мортену Вигхорсту и немцу Маркусу Баббелю — оба футболиста смогли справиться с недугом и отыграть после этого еще несколько лет.

Хочется верить, что Табареса тоже ждет благоприятный прогноз. Прошлым летом он почти не мог передвигаться без специальной коляски, а сейчас бодро приходит на пресс-конференции с локтевым костылем. Его выздоровление станет главным Оскаром, который выиграет уругвайская сборная за пределами футбольного поля.

И тогда ей останется побороться за Оскар уже на поле. В ее истории таких Оскаров у нее пока два — победы на ЧМ-1930 и 1950. Пора обновлять полку с трофеями.

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