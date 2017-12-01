Египетская сила! Салах, Купер и древний вратарь

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Египта вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 1990 года. При этом оформила путевку в Россию максимально драматичным образом.

Это нужно было видеть! Последние минуты матча Египет — Конго 8 октября получились просто сказочно эмоциональными. За короткий отрезок вся страна успела погрузиться во мрак и тут же взорваться от восторга. Даже стороннему наблюдателю сложно было не покрыться мурашками, глядя через экран, как огромная арена в Александрии кипит после победного гола Салаха с пенальти на 90+5-й минуте. Что уж говорить о тех, кто наблюдал за игрой вживую.

ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ

Египтяне отобрались на чемпионат мира в третий раз в истории. Первый был, страшно сказать, в 1934-м. Причем по сравнению с сегодняшним форматом назвать это полноценным участием язык не поворачивается. 83 года назад Египет был единственной (!) командой от Африки в отборочном турнире. И поехал на чемпионат в Италию, победив по сумме двух матчей единственную команду от Азии — Палестину. А в Италии провел всего одну встречу, проиграв Венгрии в 1/8 финала (никаких групп тогда не было).

Второго раза «фараонам» пришлось ждать больше полувека — до мирового форума 1990-го. Прошедшего, кстати, тоже в Италии. Хотя египтяне заняли последнее место в квартете, но выступили достойно, сыграв вничью с Голландией, Ирландией и уступив Англии 0:1.

И вот спустя 27 лет семикратные чемпионы Африки приедут в Россию. С одной стороны, срок вдвое меньший, чем между двумя первыми турнирами. С другой, все эти годы оставалось только поражаться, как команда, регулярно побеждающая на первенстве континента, умудряется проваливать отбор за отбором. Египет брал золото Кубка Африки в 98-м, 2006-м, 2008-м, 2010-м, а на чемпионат мира вместо него попадали Того, Ангола, Алжир…

СЛЕЗЫ ЛЕГЕНДЫ

Выход на ЧМ воплотил в жизнь мечту голкипера египтян Эссам Эль-Хадари. Внимание: в январе ему исполнится 45 лет! И если он сыграет в России (а он должен), то станет самым возрастным участником финальных турниров за всю историю. Нынешний рекордсмен — колумбиец Мондрагон — выступил три года назад в Бразилии в возрасте 43 лет.

Эль-Хадари дебютировал за сборную в далеком 96-м. Он выиграл все что возможно с каирским «Аль-Ахли». Да и все четыре победы Египта на Кубке Африки, упомянутые выше, случились при его участии. После финального свистка он по традиции забрался на перекладину и разрыдался от счастья.

ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

Вратарь-ветеран — это красиво, но настоящая звезда в нынешней египетской сборной только одна — форвард Махаммед Салах, перешедший летом из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Без него «фараонам» бы точно ничего не светило.

«Фараонов» привел к успеху тренер, который отлично подходит им по духу. Ведь 61-летний аргентинец Эктор Купер и сам словно проклятый. В его коллекции уйма серебряных медалей, а золотых почти нет. Он делал «Уракан» вторым в Аргентине, доводил «Мальорку» до финала Кубка Испании и Кубка кубков, дважды оставался вторым с «Интером» в серии А, выводил «Арис» в финал Кубка Греции. Но в первую очередь у большинства болельщиков по всему миру Купер ассоциируется с прекрасной «Валенсией» начала «нулевых», которая дважды подряд проигрывала финалы Лиги чемпионов — сначала «Реалу», а затем «Баварии».

Минувшей зимой Купер остался верен себе, уступив в финале Кубка Африки с Египтом — Камерун забил победный мяч на 88-й минуте. Однако ему дали шанс, не уволили. И не зря, ведь отныне проклятие фараонов снято!