Египетская сила! Салах, Купер и древний вратарь
«СЭ» рассказывает о сборной Египта, с которой сборная России проведет второй матч группового турнира чемпионата мира-2018.
«СЭ» рассказывает о сборной Египта, с которой сборная России проведет второй матч группового турнира чемпионата мира-2018.
Сборная Египта вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 1990 года. При этом оформила путевку в Россию максимально драматичным образом.
Это нужно было видеть! Последние минуты матча Египет — Конго 8 октября получились просто сказочно эмоциональными. За короткий отрезок вся страна успела погрузиться во мрак и тут же взорваться от восторга. Даже стороннему наблюдателю сложно было не покрыться мурашками, глядя через экран, как огромная арена в Александрии кипит после победного гола Салаха с пенальти на 90+5-й минуте. Что уж говорить о тех, кто наблюдал за игрой вживую.
ПРОКЛЯТИЕ ФАРАОНОВ
Египтяне отобрались на чемпионат мира в третий раз в истории. Первый был, страшно сказать, в 1934-м. Причем по сравнению с сегодняшним форматом назвать это полноценным участием язык не поворачивается. 83 года назад Египет был единственной (!) командой от Африки в отборочном турнире. И поехал на чемпионат в Италию, победив по сумме двух матчей единственную команду от Азии — Палестину. А в Италии провел всего одну встречу, проиграв Венгрии в 1/8 финала (никаких групп тогда не было).
Второго раза «фараонам» пришлось ждать больше полувека — до мирового форума 1990-го. Прошедшего, кстати, тоже в Италии. Хотя египтяне заняли последнее место в квартете, но выступили достойно, сыграв вничью с Голландией, Ирландией и уступив Англии 0:1.
И вот спустя 27 лет семикратные чемпионы Африки приедут в Россию. С одной стороны, срок вдвое меньший, чем между двумя первыми турнирами. С другой, все эти годы оставалось только поражаться, как команда, регулярно побеждающая на первенстве континента, умудряется проваливать отбор за отбором. Египет брал золото Кубка Африки в 98-м, 2006-м, 2008-м, 2010-м, а на чемпионат мира вместо него попадали Того, Ангола, Алжир…
СЛЕЗЫ ЛЕГЕНДЫ
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ЛИВЕРПУЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
«Фараонов» привел к успеху тренер, который отлично подходит им по духу. Ведь 61-летний аргентинец Эктор Купер и сам словно проклятый. В его коллекции уйма серебряных медалей, а золотых почти нет. Он делал «Уракан» вторым в Аргентине, доводил «Мальорку» до финала Кубка Испании и Кубка кубков, дважды оставался вторым с «Интером» в серии А, выводил «Арис» в финал Кубка Греции. Но в первую очередь у большинства болельщиков по всему миру Купер ассоциируется с прекрасной «Валенсией» начала «нулевых», которая дважды подряд проигрывала финалы Лиги чемпионов — сначала «Реалу», а затем «Баварии».
Минувшей зимой Купер остался верен себе, уступив в финале Кубка Африки с Египтом — Камерун забил победный мяч на 88-й минуте. Однако ему дали шанс, не уволили. И не зря, ведь отныне проклятие фараонов снято!
Как известно, авиасообщение между Россией и Египтом приостановлено. Но следующим летом для одного самолета с интересной командой на борту точно сделают исключение.