Газзаев: Российские футболисты обязаны выходить из группы на ЧМ-2018
МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по футболу обязана решать задачу по выходу в стадию
МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по футболу обязана решать задачу по выходу в стадию
В пятницу в Москве состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
«Жеребьевка прошла, на мой взгляд, весьма положительно для нашей сборной, задача по выходу из группы даже не должна обсуждаться. Очень хорошая группа, явными фаворитами в которой являются сборные России и Уругвая, — отметил Газзаев. — В то же время, в матчах со сборными Египта и Саудовской Аравии нельзя переоценить свои силы и недооценить возможности соперника, тем более, что в египетской команде играет один из лучших игроков Английской
В случае выхода из группы, в 1/8 финала соперниками российских футболистов станут представители группы B, где сыграют команды Португалии, Испании, Марокко и Ирана. «Если выйдем из группы, то, думаю, что из соседнего квартета нам могут попасться либо Испания, либо Португалия, другого варианта быть не может», — заявил собеседник агентства.
В матче открытия турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» российская сборная сыграет против команды Саудовской Аравии. Затем 19 июня в