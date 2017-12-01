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21:07 (мск), источник: ТАСС

Газзаев: Российские футболисты обязаны выходить из группы на ЧМ-2018

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по футболу обязана решать задачу по выходу в стадию плей-офф на домашнем чемпионате мира 2018 года. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

В пятницу в Москве состоялась жеребьевка финального этапа чемпионата мира. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Жеребьевка прошла, на мой взгляд, весьма положительно для нашей сборной, задача по выходу из группы даже не должна обсуждаться. Очень хорошая группа, явными фаворитами в которой являются сборные России и Уругвая, — отметил Газзаев. — В то же время, в матчах со сборными Египта и Саудовской Аравии нельзя переоценить свои силы и недооценить возможности соперника, тем более, что в египетской команде играет один из лучших игроков Английской премьер-лиги Мохаммед Салах. Это чемпионат мира, могу быть любые сюрпризы».

В случае выхода из группы, в 1/8 финала соперниками российских футболистов станут представители группы B, где сыграют команды Португалии, Испании, Марокко и Ирана. «Если выйдем из группы, то, думаю, что из соседнего квартета нам могут попасться либо Испания, либо Португалия, другого варианта быть не может», — заявил собеседник агентства.

В матче открытия турнира 14 июня на московском стадионе «Лужники» российская сборная сыграет против команды Саудовской Аравии. Затем 19 июня в Санкт-Петербурге россияне встретятся с командой Египта. В третьей игре группового этапа 25 июня в Самаре сборная России сыграет против уругвайцев.

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