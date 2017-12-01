Газзаев: Российские футболисты обязаны выходить из группы на ЧМ-2018

«Жеребьевка прошла, на мой взгляд, весьма положительно для нашей сборной, задача по выходу из группы даже не должна обсуждаться. Очень хорошая группа, явными фаворитами в которой являются сборные России и Уругвая, — отметил Газзаев. — В то же время, в матчах со сборными Египта и Саудовской Аравии нельзя переоценить свои силы и недооценить возможности соперника, тем более, что в египетской команде играет один из лучших игроков Английской премьер-лиги Мохаммед Салах. Это чемпионат мира, могу быть любые сюрпризы».