Тренер сборной Уругвая: Российские футболисты отличаются хорошей физической подготовкой

В пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьевка группового этапа турнира. В группе A сыграют сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Задача сборной Уругвая — выйти из группы с максимальным количеством очков и проходить дальше, — сказал Сельсо. — Лев Яшин для меня был кумиром. Но о нынешних персоналиях я бы сейчас говорить не хотел».

«В России всегда были очень физически сильные вратари, и школа Льва Яшина — это не школа российского вратарского мастерства, а мирового футбола. Им приходилось ловить мячи без современных перчаток, что было гораздо сложнее. Эти вратари делали невозможное», — считает тренер.

«Сборная России является полноправным членом футбольного сообщества и отличается тем, что ее игроки физически сильно подготовлены», — отметил специалист.

Табарес пропустил жеребьевку из-за проблем со здоровьем

Кроме того, Сельсо рассказал, что команда еще не определилась с местом, где будет базироваться во время турнира. Также он объяснил, что главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не смог приехать на жеребьевку из-за проблем со здоровьем.