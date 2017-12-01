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21:04 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Уругвая: Российские футболисты отличаются хорошей физической подготовкой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Помощник главного тренера сборной Уругвая по футболу Отеро Сельсо считает, что сборная России является полноправным членом футбольного сообщества, а российские игроки отличаются хорошей физической подготовкой. Об этом он заявил журналистам.

В пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьевка группового этапа турнира. В группе A сыграют сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Задача сборной Уругвая — выйти из группы с максимальным количеством очков и проходить дальше, — сказал Сельсо. — Лев Яшин для меня был кумиром. Но о нынешних персоналиях я бы сейчас говорить не хотел».

«В России всегда были очень физически сильные вратари, и школа Льва Яшина — это не школа российского вратарского мастерства, а мирового футбола. Им приходилось ловить мячи без современных перчаток, что было гораздо сложнее. Эти вратари делали невозможное», — считает тренер.

«Сборная России является полноправным членом футбольного сообщества и отличается тем, что ее игроки физически сильно подготовлены», — отметил специалист.

Табарес пропустил жеребьевку из-за проблем со здоровьем

Кроме того, Сельсо рассказал, что команда еще не определилась с местом, где будет базироваться во время турнира. Также он объяснил, что главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не смог приехать на жеребьевку из-за проблем со здоровьем.

Уругвайцы на групповом этапе чемпионата мира 15 июня в Екатеринбурге сыграют с командой Египта, 20 июня — со сборной Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону, 25 июня — с россиянами в Самаре. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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