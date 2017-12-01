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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Главное о соперниках сборной России по группе на ЧМ-2018

Загадочные арабы, настырные африканцы и горячие латиноамериканцы. Классика чемпионата мира. Что ещё надо для зрелища?

Источник: Чемпионат.com

Саудовская Аравия

Путь на чемпионат мира
Арабы разбили всех в группе А и легко отобрались во второй этап азиатской квалификации. Долгое время нога в ногу шли с Японией, но споткнулись в двух последних турах — проиграли Австралии и ОАЭ — и чуть не слетели с лестницы, ведущей в финальную стадию. Всего одного очка не хватило Саудовской Аравии, чтобы оказаться на первом месте. На пользу пошла крутая результативность в атаке — благодаря разнице забитых и пропущенных мячей получилось отправить Австралию в стыки, а самим отобраться напрямую со второго места.

Команда
Берт ван Марвейк поставил команде, составленной из игроков местного чемпионата, оборонительный футбол с резким переходом из обороны в атаку. В Саудовской Аравии благодаря удачным результатам произошёл скачок интереса к футболу — на матчи приходило по 30−40 тысяч зрителей, на матч с Японией так и вовсе 60. Так что ждём наплыва болельщиков с аравийского полуострова.

Тренер

Хуан Антонио Пицци
Бывший наставник сборной Чили возглавил сборную Саудовской Аравии всего три дня назад, сменив на тренерском мостике динозавра Берта ван Марвейка и не задержавшегося надолго Эдгардо Баусу. Пицци в сборной Чили продолжал дело Бьельсы и Сампаоли, делая ставку на мощный и агрессивный футбол. Как будет с Саудовской Аравией, такой же кусачей и неуступчивой командой, предсказать невозможно. В любом случае, союз латиноамериканца и азиатской сборной обещает ядрёный коктейль. Получиться может что угодно.

Звезда

Мохаммад Аль-Сахлави
30-летний нападающий всю карьеру провёл на родине и за пределами страны практически неизвестен. Зато для сборной Саудовской Аравии — он вожак и главный герой. Его 16 голов в 14 матчах стали залогом успеха арабской команды в отборе. Выдающимся форвардом Аль-Сахлави точно не назовёшь, но кусает он больно и неожиданно (в отличие от Суареса, в исключительно футбольном смысле).

Египет

Путь на чемпионат мира
Египтяне могли и не попасть даже в групповую стадию квалификации — поражение в гостях от Чада оставляло много вопросов о будущем Салаха и компании. Чад в ответной игре был разгромлен в Александрии. Спустя два году уже в Каире случилось одно из главных событий в истории египетского футбола. В игре с Конго Мохамед Салах на четвёртой добавленной минуте реализовал пенальти и вывел свою страну на чемпионат мира — первый за 28 лет.

Команда
Египет и правда обладает всего одной звездой мирового класса. И вы уже догадываетесь, кто это. Остальные ребята — по большей части местечковые герои. На звание популярных футболистов претендуют разве что Мохамед Эль-Ненни из «Арсенала» и Рамадан Собхи из «Сток Сити». Ну и не забываем легендарного 45-летнего вратаря, который впервые в карьере попал на чемпионат мира. В остальном египетская сборная — не претендующая на звёздный статус команда, которая берёт своё за счёт слаженных действий в обороне и гения Мохамеда Салаха. Который в отличие от «Ливерпуля» в футболке сборной может возникнуть в любой точке поля.

Тренер

Эктор Купер
За стабильные проигрыши в финалах Эктора Купера давно нарекли одним из главных неудачников мирового футбола. Однако, несмотря на всё, все без исключения его команды выделяет одно качество — дисциплина и самоотдача. Египет — не исключение. Эти парни умрут за свой флаг и своего тренера.

Звезда

Мохамед Салах
Быстроногий нападающий стал одним из главных открытий этого сезона, хотя на топ уровне выступает уже давно. В любом случае этот парень не зря в данный момент является лучшим бомбардиром АПЛ с 12 мячами в 14 играх. В сборной так на него вообще заточено всё, что помогает Мо зажигать даже с серыми партнёрами.

Уругвай

Путь на чемпионат мира
После Бразилии Уругвай — самый стабильный участник отбора южноамериканской квалификации. Провал у команды Оскара Табареса случился только на стыке 2016 и 2017 года, когда «селесте» проиграли подряд Чили, Бразилии и Перу. В итоге уругвайцы спокойно заняли второе место в группе.

Команда
Эдинсон Кавани рвал и метал в отборе, наколотив 10 мячей. С атакой у Уругвая всегда всё было в порядке. Участвовавший в жеребьёвке Диего Форлан не даст соврать. А так ничего нового — ставка на резкий и агрессивный футбол в атаке и фирменное латиноамериканское раздолбайство в обороне. Меньше них пропустили даже бедовые аргентинцы. В остальном — готовимся сдерживать сумасшедшую атаку. Если отрезать Суареса и Кавани от полузащиты, то вполне можно добиться результата.

Тренер

Оскар Табарес
Этот мужчина знает о своей команде всё. Оскар Табарес работает с уругвайской сборной уже более 10 лет. При нём начинал Суарес, заканчивал Форлан, при нём Уругвай брал Копа Америка и зажигал на ЧМ-2010. Этого сурового мастодонта очень трудно чем-то удивить.

Звезда

Эдинсон Кавани
До недавних пор ей был Луис Суарес, подстёгнутый уходом Ибрагимовича и трансфером Неймара Кавани начал рвать защитников ещё более жестоко, рем раньше, потому даже звезда «Барселоны» примерила на себя роль артиста второго плана. Эдинсон прекрасен как в Лиге 1, так и в футболке сборной. Забивает мячи на любой вкус, и благодаря конкуренции с Неймаром должен будет подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. Вообще группа для сборной России сложилась как в компьютерной игре — на начальном уровне нужно остановить Аль-Сахлави, затем — Салаха и в финале — двуглавого босса в лице Суареса и Кавани. Надеемся, что Game Over наступит не скоро.

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