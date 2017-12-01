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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арабский Марадона» и другие. Что такое Саудовская Аравия

«СЭ» — о первом сопернике сборной России в групповом турнире чемпионата мира-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

ПУТЬ В РОССИЮ

Саудовская Аравия, как и многие другие команды, пропускала первый этап азиатского отборочного турнира на ЧМ-2018 — не по чину ей это, пусть там Бутан, Монголия и Восточный Тимор отношения выясняют. Она начала сразу со второго раунда, где не встретила сопротивления со стороны ОАЭ, Палестины, Малайзии и того самого Восточного Тимора, успешно выяснившего отношения на первом отрезке. Без очковых потерь не обошлось, но «зеленые» ограничились двумя гостевыми ничейными результатами — против ОАЭ и Палестины — при шести победах и с первого места отправились дальше.

А дальше их ждала «группа смерти» с Японией и Австралией во главе — в отличие от Саудовской Аравии, не поехавшей ни в ЮАР, ни в Бразилию, эта пара не пропускала последние два крупнейших турнира планеты. С самого начала трио претендентов на первые две строчки, дающие право прямого выхода на чемпионат мира, взяли равный темп. Кто-то порой вырывался вперед, кто-то порой отставал, но лишь в предпоследнем туре Япония первой из них гарантировала себе поездку в Россию следующим летом. Австралия и Саудовская Аравия, имеющие равное количество очков, отложили выяснение отношений, пусть и заочное, на последнюю игру в группе.

По дополнительным показателям «зеленые» занимали вторую строчку, поэтому для успешного завершения отбора им требовалось сыграть так же, как Австралия в игре против Таиланда. С учетом того, что Таиланд в группе набрал лишь два очка в 9 матчах, Саудовской Аравии просто необходимо было побеждать лишенную мотивации Японию. С поставленной задачей команда справилась.

А ЛИДЕРЫ КТО?

В составе «зеленых» — ни одного легионера, все футболисты выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Команду сложно назвать молодой — средний возраст игроков приближается к 30. Главная забивная сила — Мохаммад Аль-Салауи, настрелявший за два раунда 16 голов — больше, чем кто бы то ни было. Главный залог надежной обороны — Усама Хаусауи, капитан сборной и один из самых опытных футболистов в команде.

ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Взаимоотношения Саудовской Аравии и мировых чемпионатов начались в США-94. Да так, что все ахнули — с ходу «зеленые» выскочили из группы с Голландией, Бельгией и Марокко, но проиграли в 1/8 финала шведам (1:3). Тот чемпионат хранит в коллекции невероятных голов единственный мяч, забитый в игре Саудовской Аравии и Бельгии Саидом Аль-Увайраном, после которого все стали называть его «арабским Марадоной».

Затем были три подряд неудачных выезда на французский, японско-корейский и немецкий турниры — с 1998 по 2006 год — после чего и вовсе наступила засуха, и два последних чемпионата «зеленые» пропустили.

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