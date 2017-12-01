«Арабский Марадона» и другие. Что такое Саудовская Аравия
«СЭ» — о первом сопернике сборной России в групповом турнире чемпионата мира-2018.
«СЭ» — о первом сопернике сборной России в групповом турнире чемпионата мира-2018.
ПУТЬ В РОССИЮ
Саудовская Аравия, как и многие другие команды, пропускала первый этап азиатского отборочного турнира на ЧМ-2018 — не по чину ей это, пусть там Бутан, Монголия и Восточный Тимор отношения выясняют. Она начала сразу со второго раунда, где не встретила сопротивления со стороны ОАЭ, Палестины, Малайзии и того самого Восточного Тимора, успешно выяснившего отношения на первом отрезке. Без очковых потерь не обошлось, но «зеленые» ограничились двумя гостевыми ничейными результатами — против ОАЭ и Палестины — при шести победах и с первого места отправились дальше.
А дальше их ждала «группа смерти» с Японией и Австралией во главе — в отличие от Саудовской Аравии, не поехавшей ни в ЮАР, ни в Бразилию, эта пара не пропускала последние два крупнейших турнира планеты. С самого начала трио претендентов на первые две строчки, дающие право прямого выхода на чемпионат мира, взяли равный темп.
По дополнительным показателям «зеленые» занимали вторую строчку, поэтому для успешного завершения отбора им требовалось сыграть так же, как Австралия в игре против Таиланда. С учетом того, что Таиланд в группе набрал лишь два очка в 9 матчах, Саудовской Аравии просто необходимо было побеждать лишенную мотивации Японию. С поставленной задачей команда справилась.
А ЛИДЕРЫ КТО?
В составе «зеленых» — ни одного легионера, все футболисты выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Команду сложно назвать молодой — средний возраст игроков приближается к 30. Главная забивная сила — Мохаммад
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Взаимоотношения Саудовской Аравии и мировых чемпионатов начались в США-94. Да так, что все ахнули — с ходу «зеленые» выскочили из группы с Голландией, Бельгией и Марокко, но проиграли в 1/8 финала шведам (1:3). Тот чемпионат хранит в коллекции невероятных голов единственный мяч, забитый в игре Саудовской Аравии и Бельгии Саидом
Затем были три подряд неудачных выезда на французский,