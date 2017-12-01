Определились составы всех групп финальной стадии ЧМ-2018 в России

Жеребьевка прошла в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Тридцать две команды-участницы ЧМ-2018 были распределены на восемь групп по четыре сборные. Сборная России как страна-организатор попала в группу А, где встретится с командами Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).