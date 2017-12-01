Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Еврокомиссия объяснила, почему не даст последний транш Украине
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома1
СПАЛ0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА6
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Гамбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Малага
Леванте
Все события
СМИ: Пенсионерам предоставили дополнительные льготы
СМИ о СР-10: с этим самолетом ВКС РФ смертоносны
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
19:56 (мск), источник: Р-Спорт

Определились составы всех групп финальной стадии ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. Определились составы всех групп финальной стадии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Жеребьевка прошла в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Тридцать две команды-участницы ЧМ-2018 были распределены на восемь групп по четыре сборные. Сборная России как страна-организатор попала в группу А, где встретится с командами Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Читайте также
Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Составы остальных групп:

группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран;.

группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания;.

группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;.

группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;.

группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;.

группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;.

группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мутко: Родченков предлагал мне «взорвать» WADA и МОК
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
Черчесов заявил, что плохо знаком с соперниками сборной России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
«Арсенал» (Тула) — «Спартак»: Кутепов, Пашалич и Роша сыграют с первых минут
Соперник России. Египет: Третье пришествие «фараонов»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь