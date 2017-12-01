Определились составы всех групп финальной стадии ЧМ-2018 в России
МОСКВА, 1 дек —
МОСКВА, 1 дек —
Жеребьевка прошла в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Тридцать две
Составы остальных групп:
группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран;.
группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания;.
группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;.
группа Е: Бразилия, Швейцария,
группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;.
группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;.
группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,