Какие матчи группового этапа ЧМ—2018 пройдут в Сочи и Ростове
Рассказываем, какие матчи группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 примут Сочи и Ростов по результатам финальной жеребьевки.
Рассказываем, какие матчи группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 примут Сочи и Ростов по результатам финальной жеребьевки.
В Сочи на стадионе «Фишт» пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня, первый матч в группе B), Бельгия — Панама (18 июня, первый матч в группе G), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы на 7 июля.
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Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: помимо
Россия принимает чемпионат мира впервые.