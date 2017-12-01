Какие матчи группового этапа ЧМ—2018 пройдут в Сочи и Ростове

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Сочи на стадионе «Фишт» пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня, первый матч в группе B), Бельгия — Панама (18 июня, первый матч в группе G), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы на 7 июля.

В Ростове-на-Дону на новой футбольной «Ростов Арене» на Левом берегу встретятся Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Швеция — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня). Матч 1/8 финала пройдет 2 июля.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: помимо Ростова-на-Дону и Сочи — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.