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19:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Швейцарии, Коста-Рики, Швеции, Панамы, Южной Кореи выступят в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018

Нижний Новгород. 1 декабря. НТА-Приволжье — Сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Швейцарии, Коста-Рики, Швеции, Панамы, Южной Кореи выступят в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 1 декабря 2017 года в Государственном кремлевском дворце в Москве состоялась финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, по итогам которой стали известны составы каждой группы и календарь игр.

В частности, в Нижнем Новгороде на групповом этапе встретятся:

— 18 июня Швеция (F3) — Южная Корея (F4).

— 21 июня Аргентина (D1) — Хорватия (D3).

— 24 июня Англия (G4) — Панама (G2).

— 27 июня Швейцария (E2) — Коста-Рика (Е3).

Кроме того, в 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D, в которую попали Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия и команда, получившая второе место в группе C (Франция, Австралия, Перу или Дания).

В ¼ финала 6 июля состоится матч победителей пар A1vsB2 и 1Сvs2D. Так, сборная России сможет сыграть в Нижнем Новгороде в ¼ финала, если займет первое место в группе А и выиграет в 1/8 финала.

Напомним, монтаж кровли строящегося к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде полностью завершен.

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