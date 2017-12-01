Сборные Аргентины, Хорватии, Англии, Швейцарии, Коста-Рики, Швеции, Панамы, Южной Кореи выступят в Нижнем Новгороде на ЧМ-2018
Нижний Новгород. 1 декабря.
Нижний Новгород. 1 декабря.
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В частности, в Нижнем Новгороде на групповом этапе встретятся:
— 18 июня Швеция (F3) — Южная Корея (F4).
— 21 июня Аргентина (D1) — Хорватия (D3).
— 24 июня Англия (G4) — Панама (G2).
— 27 июня Швейцария (E2) —
Кроме того, в 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D, в которую попали Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия и команда, получившая второе место в группе C (Франция, Австралия, Перу или Дания).
В ¼ финала 6 июля состоится матч победителей пар A1vsB2 и 1Сvs2D. Так, сборная России сможет сыграть в Нижнем Новгороде в ¼ финала, если займет первое место в группе А и выиграет в 1/8 финала.
Напомним, монтаж кровли строящегося к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде полностью завершен.