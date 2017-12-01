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19:42 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧМ-2018 в Волгограде: какие сборные сыграют, расписание матчей

Волгоград примет четыре групповых матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ с 18 по 28 июня.

Источник: Комсомольская правда

Все 32 команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России собрались в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду. Волгоградские болельщики с нетерпением ждали, когда определится, с кем предстоит сразиться сборной России на ЧМ-2018 и какие команды сыграют на «Волгоград Арене».

Как сообщает «КП-Волгоград», город-герой Волгоград примет четыре групповых матча ЧМ-2018 — по одной игре в группах А, D, H и G. Игры пройдут на новом стадионе «Волгоград Арена» 18, 22, 25 и 28 июня.

В Волгоград из семерки сильнейших сборных отправится сборная Польши. Ей предстоит сразиться с Японией. Матч пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена» 28 июня в 17.00.

Капитан сборной Польши — нападающий клуба «Бавария» Роберт Левандовски. Сама сборная пока не может похвастаться особыми успехами на чемпионатах мира по футболу. Максимум на сегодняшний день — третье место ЧМ-1974 в Германии и ЧМ-1982 в Испании. Что касается Японии, то страна восходящего солнца два раза доходила до 1/8 финала Чемпионата мира FIFA.

На ЧМ-2018 в Волгограде Англия сыграет с Тунисом. Матч пройдет на «Волгоград Арене» 18 июня в 21.00.

Сборная Англии по праву считается одной из самых интересных и сильных команд. Она 16 раз участвовала в отборочных турнирах Чемпионата мира FIFA и 14 выходила на мировое первенство. Чемпион ЧМ-1966, также на счету команды два полуфинала мундиаля. Ее соперник — сборная Туниса стала первой африканской командой, выигравшей матч Чемпионата мира FIFA на ЧМ-1978, который проходил в Аргентине. Всего Тунис пробивался на четыре чемпионата — в1978, 1998, 2002 и 2006 годах.

Нигерия и Исландия сыграют в Волгограде 22 июня в 18.00.

Сборная Исландии занимает 20-е место в рейтинге FIFA. Дебют викингов на крупных состязаниях состоялся на чемпионате Европы в 2016 году. Исландцы дошли до четвертьфинала, где сразилась с хозяевами турнира сборной Франции. Этот матч стал бенефисом исландской команды. И пусть она проиграла с крупным счетом 5:2, зато заслужила любовь болельщиков многих стран. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России также станет дебютом сборной на мировом первенстве.

Нигерия дебютировала на ЧМ-1994 в США. При этом трижды доходила до 1/8 в 1994, 1998, 2014 годах, пропустив лишь один мундиаль.

25 июня в 17.00 на «Волгоград Арене» сойдутся Саудовская Аравия и Египет.

КАКИЕ СБОРНЫЕ СЫГРАЮТ НА «ВОЛГОГРАД АРЕНА».

G3 — G4.

Тунис — Англия.

18 июня (понедельник), начало в 21.00.

D4 — D2.

Нигерия — Исландия.

22 июня (пятница), начало в 18.00.

А2 — А3.

Саудовская Аравия — Египет.

25 июня (понедельник), начало в 17.00.

Н4 — Н1.

Япония — Польша.

28 июня (четверг), начало в 17.00.

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