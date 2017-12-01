Черчесов заявил, что плохо знаком с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

«Нельзя сказать, доволен я или нет, группа такая, какая есть. Не знаю ни одну из этих команд, никогда не видел их. Единственное, у Египта есть [Мухаммед] Салах, а у Уругвая — [Луис] Суарес», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, с командой Египта 19 июня в Санкт- Петербурге, а с командой Уругвая — 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.