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19:56 (мск), источник: ТАСС

Черчесов заявил, что плохо знаком с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока плохо знаком с возможностями команд Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, которые стали соперниками российских футболистов на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Об этом Черчесов рассказал журналистам.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

«Нельзя сказать, доволен я или нет, группа такая, какая есть. Не знаю ни одну из этих команд, никогда не видел их. Единственное, у Египта есть [Мухаммед] Салах, а у Уругвая — [Луис] Суарес», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня в Москве, с командой Египта 19 июня в Санкт- Петербурге, а с командой Уругвая — 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут сборные, занявшие в группе первое и второе места.

«Бросается в глаза, что будем играть по нарастающей, сначала с командой из четвертой корзины, потом из третьей, затем — из второй. В этом, может быть, есть небольшой плюс», — отметил Черчесов.

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