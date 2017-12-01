Стали известны матчи группового этапа ЧМ-2018, которые пройдут в Петербурге

Также в городе пройдут один из полуфиналов и матч за третье место.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.