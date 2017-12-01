Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Стали известны матчи группового этапа ЧМ-2018, которые пройдут в Петербурге
Определились все игры группового этапа чемпионата мира-2018, которые пройдут в
Определились все игры группового этапа чемпионата мира-2018, которые пройдут в
Петербург примет матчи Португалия — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия —
Также в городе пройдут один из полуфиналов и матч за третье место.
Ранее стали известны соперники сборной России по групповому этапу. Это Саудовская Аравия (Москва, «Лужники», 14 июня), Египет (Санкт-Петербург, 19 июня) и Уругвай (Самара, 25 июня).
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.