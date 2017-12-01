Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия берет на обеспечение белорусские военные части
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Тосно
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Спартак М
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Гамбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Малага
Леванте
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК
Живой покойник. Как биатлонная семья думает о России
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Интимная пластика: три реальные истории
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
7Гран-при Абу-Даби
19:24 (мск), источник: Фонтанка

Стали известны матчи группового этапа ЧМ-2018, которые пройдут в Петербурге

Определились все игры группового этапа чемпионата мира-2018, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Жеребьевка прошла в Москве в пятницу, 1 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Петербург примет матчи Португалия — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Аргентина — Нигерия (26 июня).

Также в городе пройдут один из полуфиналов и матч за третье место.

Ранее стали известны соперники сборной России по групповому этапу. Это Саудовская Аравия (Москва, «Лужники», 14 июня), Египет (Санкт-Петербург, 19 июня) и Уругвай (Самара, 25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.

 Жеребьевка ЧМ-2018: Онлайн
«Мы не бомбим, мы сбрасываем корзины с хлебом страдающему финскому насел...
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК
Живой покойник. Как биатлонная семья думает о России
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Дмитрий Губерниев резко раскритиковал членов МОК
Сборную Канады представят на Кубке Первого канала 19 игроков КХЛ
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь