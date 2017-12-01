Федун: Сборная России может претендовать на второе место в группе ЧМ-2018

В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.

«Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми», — сказал Федун.

Групповой этап чемпионата мира, в течение которого пройдут 48 матчей, завершится 28 июня. Плей-офф стартует 30 июня с раунда 1/8 финала.