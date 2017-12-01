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20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
20:09 (мск), источник: ТАСС

Федун: Сборная России может претендовать на второе место в группе ЧМ-2018

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная России по футболу может претендовать на второе место в группе на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

В пятницу в Москве прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира. Российская команда на правах хозяйки соревнований автоматически попала в группу A. Соперниками россиян стали сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. В матче открытия турнира россияне 14 июня в Москве сыграют с командой Саудовской Аравии.

«Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми», — сказал Федун.

Групповой этап чемпионата мира, в течение которого пройдут 48 матчей, завершится 28 июня. Плей-офф стартует 30 июня с раунда 1/8 финала.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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