Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы ЧМ-2018 в 99,9%
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен в выходе россиян в
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен в выходе россиян в
Соперниками России по группе стали Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.
«На 99,9% мы уже в 1/8 финала, что не может не радовать. Вот что я ждал, то мы и получили. Матч открытия турнира у нас будет с Саудовской Аравией в Москве при полных трибунах, и я уверен, что победим», — сказал Кержаков в программе «Все на матч».