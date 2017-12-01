Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018
Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.
Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.
Группа А
1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай.
2-й тур
19 июня.
20 июня.
3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет.
Группа B
1-й тур
15 июня. Сочи. Португалия — Испания
15 июня.
2-й тур
20 июня. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко
20 июня. Казань. Иран — Испания.
3-й тур
25 июня. Саранск. Иран — Португалия
25 июня. Екатеринбург. Испания — Марокко.
Группа С
1-й тур
16 июня. Казань. Франция — Австралия
16 июня. Саранск. Перу — Дания.
2-й тур
21 июня. Калининград. Франция — Перу
21 июня. Самара. Дания — Австралия.
3-й тур
26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция
26 июня. Сочи. Австралия — Перу.
Группа D
1-й тур
16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия
16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия.
2-й тур
21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия
22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия.
3-й тур
26 июня.
26 июня.
Группа Е
1-й тур
17 июня.
17 июня. Самара.
2-й тур
22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия
22 июня.
3-й тур
27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия
27 июня. Нижний Новгород. Швейцария —
Группа F
1-й тур
17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика
18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея.
2-й тур
23 июня.
23 июня. Сочи. Германия — Швеция.
3-й тур
27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция
27 июня. Казань. Южная Корея — Германия.
Группа G
1-й тур
18 июня. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. Волгоград. Тунис — Англия.
2-й тур
23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама.
3-й тур
28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. Саранск. Панама — Тунис.
Группа H
1-й тур
19 июня. Москва «Спартак». Польша — Сенегал
19 июня. Саранск. Колумбия — Япония.
2-й тур
24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал
24 июня. Казань. Польша — Колумбия.
3-й тур
28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия
28 июня. Волгоград. Япония — Польша.