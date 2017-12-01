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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.

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Группа А

1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай.

2-й тур
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия.

3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет.

Группа B

1-й тур
15 июня. Сочи. Португалия — Испания
15 июня. Санкт-Петербург. Марокко — Иран.

2-й тур
20 июня. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко
20 июня. Казань. Иран — Испания.

3-й тур
25 июня. Саранск. Иран — Португалия
25 июня. Екатеринбург. Испания — Марокко.

Группа С

1-й тур
16 июня. Казань. Франция — Австралия
16 июня. Саранск. Перу — Дания.

2-й тур
21 июня. Калининград. Франция — Перу
21 июня. Самара. Дания — Австралия.

3-й тур
26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция
26 июня. Сочи. Австралия — Перу.

Группа D

1-й тур
16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия
16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия.

2-й тур
21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия
22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия.

3-й тур
26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина
26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия.

Группа Е

1-й тур
17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария
17 июня. Самара. Коста-Рика — Сербия.

2-й тур
22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия
22 июня. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика

3-й тур
27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия
27 июня. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика.

Группа F

1-й тур
17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика
18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея.

2-й тур
23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика
23 июня. Сочи. Германия — Швеция.

3-й тур
27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция
27 июня. Казань. Южная Корея — Германия.

Группа G

1-й тур
18 июня. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. Волгоград. Тунис — Англия.

2-й тур
23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама.

3-й тур
28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. Саранск. Панама — Тунис.

Группа H

1-й тур
19 июня. Москва «Спартак». Польша — Сенегал
19 июня. Саранск. Колумбия — Япония.

2-й тур
24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал
24 июня. Казань. Польша — Колумбия.

3-й тур
28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия
28 июня. Волгоград. Япония — Польша.

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