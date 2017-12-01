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19:12 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧМ-2018 в Сочи: какие команды сыграют, расписание матчей

По итогам жеребьевки в Москве стало известно, какие команды сыграют в Сочи на ЧМ-2018.

Сочинцы, наконец, узнали, какие команды сыграют на стадионе «Фишт» во время Чемпионата мира по футболу 2018.

В Олимпийском парке сыграют сборные Португалии и Испании, а также действующие обладатели Кубка мира — сборная Германии.

На Чемпионате мира по футболу 2018 Сочи примет четыре матча группового этапа и две игры плей-офф.

15 июня на стадионе «Фишт» сыграют представители группы B. Испания — Португалия. Матч начнется в 21:00. Серхио Рамос и Криштиану Роналду приедут в Сочи.

18 июня сразятся команды из группы G. Бельгия — Панама. Эта встреча начнется в 18:00.

23 июня болельщики двух команд из квартета F заполнят трибуны стадиона в Олимпийском парке. Германия — Швеция. Начало матча в 18:00. Действующие чемпионы мира против дерзкой Швеции во главе с защитником «Краснодара» Андреасом Гранквистом.

Наконец, 26 июня в Сочи сыграют из группы С. Австралия — Перу. Матч начнется в 17:00.

30 июня «Фишт» примет встречу 1/8 финала сыграет победитель группы A с командой занявшей второе место в квартете B, а 7 июля Сочи примет четвертьфинал мирового первенства.

В группу А попали сборные России, Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В группе B Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал итоги жеребьевки.

— Уверен, это будет ярко. «Фишт» полностью готов принять гостей. Ожидаем настоящего спортивного праздника и честных, зрелищных футбольных битв, — написал глава региона в Твиттере.

СПРАВКА «КП».

Стадион «Фишт» был заложен в 2007 году к Зимней Олимпиаде 2014 года. На этом стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Игр. Арена, спроектированная американской архитектурной компанией, обошлась казне в 23,5 миллиарда рублей. Стадион был назван в честь одной из вершин Северного Кавказа.

После Олимпиады, в начале 2015 года, началась реконструкция арены. Были демонтированы помещения для декораций и временная крыша, появился футбольный газон и дополнительные трибуны. Сегодня стадион вмещает более 45 000 зрителей. В марте 2017 года на поле стадиона «Фишт» вышли сборные России и Бельгии. Матч завершился вничью — 3:3.

Летом 2017 года на «Фиште» прошли игры Кубка Конфедераций. В Сочи играли команды Мексики и Новой Зеландии, будущий победитель турнира сборная Германии провела здесь сразу три матча — против соперников из Австралии, Камеруна и Мексики.

Действующие Чемпионы мира были в восторге от города, тренировочной базы и стадиона. По словам футболистов, они хотели бы приехать в Сочи и на Мундиаль.

В Краснодарском крае продолжается строительство и реконструкция восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Завершить все работы планируется к апрелю 2018 года. Кроме того, проведена классификация почти 5,5 тысячи средств размещения на территории региона, в том числе почти двух тысяч гостиниц в Сочи.

КСТАТИ.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Лучших футболистов планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Самара, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород. Матч открытия чемпионата мира состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня. Финал турнира пройдет так же в Москве в «Лужниках» 15 июля.

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