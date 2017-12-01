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19:11 (мск), источник: Советский спорт

Группа A. Саудовская Аравия. Миллионеры песчаных карьеров

Сборная Саудовской Аравии — нечастый гость чемпионатов мира.

Источник: AP 2017

Впервые в отборе на мундиаль удалось сыграть лишь в 1978 году.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

СЫНЫ ПУСТЫНИ

Мировое первенство никак не поддавалось «зеленым», но зато в Кубке Азии равных им не было. Обладателями континентального трофея саудиты становились трижды — в 1984, 1988 и 1996 годах. Наконец с пятой попытки покорилась и квалификация чемпионата мира. В 1994 году Саудовская Аравия отправилась в США на свой первый в истории мундиаль. Прорыв в первую очередь связан с тренером аргентинцем Хорхе Солари. «Сынам пустыни» досталась тогда сложнейшая группа — Бельгия, Нидерланды и Марокко. То ли от испуга, то ли на волне эйфории от участия в таком турнире дебютанты выиграли два матча из трех и пробились в плей-офф. Но 3 июля 1994 года в Далласе на стадии 1/8 финала зеленых остановили шведы, победив со счетом 3:1.

На волне успеха Саудовской Аравии удалось пробиться и на три следующих мундиаля — в 1998, 2002 и 2006 годах. Но повторить достижение 1994 года не удавалось. Затем «сыны пустыни» и вовсе перестали отбираться на чемпионат мира. Да и на азиатском континенте дела пошли не лучшим образом: статус королей утратили и лишь раз в XXI веке смогли завоевать медали на Кубке Азии.

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КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

СИЛЬНЕЕ КЕНГУРУ

Отборочный турнир ЧМ-2018 Саудовская Аравия начала со второго раунда, попав в одну группу с ОАЭ, Палестиной, Малайзией и Восточным Тимором. После восьми игр «сыны пустыни» набрали 20 очков, опередив ОАЭ на три балла. Третий раунд отбора оказался для «зеленых» куда сложнее. Компанию в группе А составили Япония, Австралия, ОАЭ, Ирак и Таиланд. Саудовская Аравия оказалась в числе фаворитов и вела основную борьбу с японцами и австралийцами. В последнем туре аравийцы принимали японцев, которые к тому моменту обеспечили себе место на чемпионате мира. «Зеленые» одержали победу 1:0 благодаря голу Фахада аль-Мувалла и сравнялись по очкам с Австралией. «Сыны пустыни» в итоге едут в Россию со второго места, а австралийцы отправились искать счастья в стыковые матчи. Вот так, ни разу не обыграв Австралию в личных встречах (2:2, 2:3), аравийцы смогли оставить не у дел главных соперников.

Нынешняя команда Саудовской Аравии — возрастной коллектив, в котором о слове «ротация», похоже, не слышали. Бывший тренер сборной голландец Берт ван Марвейк, который и вывел «сынов пустыни» в финальную часть мундиаля, решил сыграть на стабильности состава. И не прогадал. Из 35 привлеченных в сборную футболистов сразу 18 сыграли в семи и более матчах отбора. Таисир Аль-Джассими и Яхья Аль-Шехри и подавно не пропустили ни одной встречи.

Сразу же после успешного завершения отборочной кампании в стане сборной разразился скандал. Ван Марвейк разругался с шейхами из-за увольнения ряда сотрудников и покинул пост наставника «зеленых». На его место пришел аргентинец Эдгардо Бауса. Возможно, памятуя об успехе в 1994 году, выбрали именно представителя Аргентины. Какой в России явит себя Саудовская Аравия — не ясно, поскольку новая метла по-новому метет. А пока несколько игроков сборной отправились на стажировку в Ла Лигу. Футболистов арендовал ряд испанских клубов. Кстати, аравийская федерация заботится о сборниках: наследный принц Саудовской Аравии решил премировать игроков и выплатил по миллиону евро за выход на мундиаль.

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ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

МОХАММАД АС-САХЛАВИ

Автор хет-трика и пента-трика — на стадии отбора. Правда, оба раза соперником был Восточный Тимор. Ас-Сахлави выступает за местный «Аль-Наср» из Эр-Рияда и уже в первом сезоне наколотил 21 мяч в 36 матчах. Голевое чутье ас-Сахлави с отличным видением поля и умением дать голевой пас Навафа аль-Абеда могут осложнить жизнь почти любому сопернику. Кстати, за ас-Сахлави еще в 2009 году «Аль-Наср» выложил целых 8 миллионов долларов, что по саудовским меркам было рекордной суммой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Вратарь:

Ясер Аль-Моссалем (27.02.1984, «Аль-Ахли», 900 тысяч евро).

Защитники:

Ясер Аль-Шахрани (25.05.1992, «Аль-Хиляль», 1,8 млн евро), Осама Хавсави (31.01.1984, «Аль-Хиляль», 850 тысяч евро), Омар Хавсави (27.09.1985, «Аль-Насср», 650 тысяч евро), Мансур Аль-Харби (19.10.1987, «Аль-Ахли», 800 тысяч евро).

Полузащитники:

Абдулмалек Аль-Хаибри (13.03.1986, «Аль-Хиляль», 550 тысяч евро), Тайсир Аль-Джассим (25.07.1984, «Аль-Ахли», 1 млн евро), Наваф Аль-Абед (26.01.1990, «Аль-Хиляль», 1,7 млн евро), Салман Аль-Фарадж (1.08.1989, «Аль-Хиляль», 800 тысяч евро), Яхья Аль-Шеххри (26.06.1990, «Аль-Насср», 1,4 млн евро).

Нападающий:

Мохаммед Аль-Сахлави (10.01.1987, «Аль-Насср», 850 тысяч евро).

Тренер

Эдгардо Бауза, 59 лет, Аргентина.

Играл на позиции защитника, большую часть карьеры провел в клубе «Росарио Сентраль». В 310 играх за клуб забил 80 мячей, став одним самых результативных защитников в истории аргентинского футбола Сыграл 3 матча за сборную Аргентины. Первый тренер, выигравший международный турнир с эквадорским клубом (Кубок Либертадорес с ЛДУ «Кито» в 2008-м). За последний календарный год тренировал три национальные сборные — Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Сменил Берта ван Марвийка на посту тренера сборной Саудовской Аравии в сентябре, провел 2 товарищеских матча (Ямайка — 5:2, Гана — 0:3).

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