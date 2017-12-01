Группа A. Саудовская Аравия. Миллионеры песчаных карьеров
Сборная Саудовской Аравии — нечастый гость чемпионатов мира.
Сборная Саудовской Аравии — нечастый гость чемпионатов мира.
Впервые в отборе на мундиаль удалось сыграть лишь в 1978 году.
ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
СЫНЫ ПУСТЫНИ
Мировое первенство никак не поддавалось «зеленым», но зато в Кубке Азии равных им не было. Обладателями континентального трофея саудиты становились трижды — в 1984, 1988 и 1996 годах. Наконец с пятой попытки покорилась и квалификация чемпионата мира. В 1994 году Саудовская Аравия отправилась в США на свой первый в истории мундиаль. Прорыв в первую очередь связан с тренером аргентинцем Хорхе Солари. «Сынам пустыни» досталась тогда сложнейшая группа — Бельгия, Нидерланды и Марокко. То ли от испуга, то ли на волне эйфории от участия в таком турнире дебютанты выиграли два матча из трех и пробились в
На волне успеха Саудовской Аравии удалось пробиться и на три следующих мундиаля — в 1998, 2002 и 2006 годах. Но повторить достижение 1994 года не удавалось. Затем «сыны пустыни» и вовсе перестали отбираться на чемпионат мира. Да и на азиатском континенте дела пошли не лучшим образом: статус королей утратили и лишь раз в XXI веке смогли завоевать медали на Кубке Азии.
КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018
СИЛЬНЕЕ КЕНГУРУ
Отборочный турнир ЧМ-2018 Саудовская Аравия начала со второго раунда, попав в одну группу с ОАЭ, Палестиной, Малайзией и Восточным Тимором. После восьми игр «сыны пустыни» набрали 20 очков, опередив ОАЭ на три балла. Третий раунд отбора оказался для «зеленых» куда сложнее. Компанию в группе А составили Япония, Австралия, ОАЭ, Ирак и Таиланд. Саудовская Аравия оказалась в числе фаворитов и вела основную борьбу с японцами и австралийцами. В последнем туре аравийцы принимали японцев, которые к тому моменту обеспечили себе место на чемпионате мира. «Зеленые» одержали победу 1:0 благодаря голу Фахада
Нынешняя команда Саудовской Аравии — возрастной коллектив, в котором о слове «ротация», похоже, не слышали. Бывший тренер сборной голландец Берт ван Марвейк, который и вывел «сынов пустыни» в финальную часть мундиаля, решил сыграть на стабильности состава. И не прогадал. Из 35 привлеченных в сборную футболистов сразу 18 сыграли в семи и более матчах отбора. Таисир
Сразу же после успешного завершения отборочной кампании в стане сборной разразился скандал. Ван Марвейк разругался с шейхами
ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
МОХАММАД
Автор
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Вратарь:
Ясер
Защитники:
Ясер
Полузащитники:
Абдулмалек
Нападающий:
Мохаммед
Тренер
Эдгардо Бауза, 59 лет, Аргентина.
Играл на позиции защитника, большую часть карьеры провел в клубе «Росарио Сентраль». В 310 играх за клуб забил 80 мячей, став одним самых результативных защитников в истории аргентинского футбола Сыграл 3 матча за сборную Аргентины. Первый тренер, выигравший международный турнир с эквадорским клубом (Кубок Либертадорес с ЛДУ «Кито» в 2008-м). За последний календарный год тренировал три национальные сборные — Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Сменил Берта ван Марвийка на посту тренера сборной Саудовской Аравии в сентябре, провел 2 товарищеских матча (Ямайка — 5:2, Гана — 0:3).