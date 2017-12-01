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19:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют Франция и Мексика

А российские футболисты встретятся с уругвайцами.

Источник: УралИнформБюро

В Москве состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в России. По ее итогам определились не только соперники сборной России на групповом этапе, но и команды которым предстоит сыграть в Екатеринбурге, сообщает «Уралинформбюро».

15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

На этом активное участие уральской столицы в мундиале прекратится, матчи плей-офф будут принимать стадионы Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Сочи.

Сборная России свою первую игру в рамках домашнего чемпионата мира проведет 14 июня — в московских «Лужниках» отечественные футболисты встретятся с командой Саудовской Аравии. 19 июня в Санкт-Петербурге противостоять хозяевам турнира будет Египет. Свой последний матч на групповом этапе россияне проведут 25 июня в Самаре против сборной Уругвая.

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