В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют Франция и Мексика

Источник: УралИнформБюро

В Москве состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в России. По ее итогам определились не только соперники сборной России на групповом этапе, но и команды которым предстоит сыграть в Екатеринбурге, сообщает «Уралинформбюро».

15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

На этом активное участие уральской столицы в мундиале прекратится, матчи плей-офф будут принимать стадионы Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Сочи.