Сборная Польши и Роберт Левандовски сыграют в Волгограде на ЧМ-2018
Матч с участием Польши пройдет на «Волгоград Арене» 28 июня.
Матч с участием Польши пройдет на «Волгоград Арене» 28 июня.
На Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 1 декабря станет известно, с кем предстоит сразиться сборной России и какие команды примет «Волгоград Арена».
Как сообщает «КП-Волгоград», первым посеянным соперником сборной России стала команда Уругвая. Национальная сборная России сыграет с Уругваем последний групповой матч 25 июня в Самаре.
В Волгоград из семерки сильнейших сборных отправится сборная Польши. Матч пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена» 28 июня (четверг), начало в 17.00.
Капитан сборной Польши — нападающий клуба «Бавария» Роберт Левандовски. Сама сборная Польши пока не может особыми успехами на чемпионатах мира по футболу. Максимум на сегодняшний день — третье место ЧМ-1974 в Германии и ЧМ-1982 в Испании.