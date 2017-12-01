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19:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Сборная Польши и Роберт Левандовски сыграют в Волгограде на ЧМ-2018

Матч с участием Польши пройдет на «Волгоград Арене» 28 июня.

Источник: РИА "Новости"

На Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 1 декабря станет известно, с кем предстоит сразиться сборной России и какие команды примет «Волгоград Арена».

Как сообщает «КП-Волгоград», первым посеянным соперником сборной России стала команда Уругвая. Национальная сборная России сыграет с Уругваем последний групповой матч 25 июня в Самаре.

В Волгоград из семерки сильнейших сборных отправится сборная Польши. Матч пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена» 28 июня (четверг), начало в 17.00.

Капитан сборной Польши — нападающий клуба «Бавария» Роберт Левандовски. Сама сборная Польши пока не может особыми успехами на чемпионатах мира по футболу. Максимум на сегодняшний день — третье место ЧМ-1974 в Германии и ЧМ-1982 в Испании.

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