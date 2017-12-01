Сборная Польши и Роберт Левандовски сыграют в Волгограде на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

На Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 1 декабря станет известно, с кем предстоит сразиться сборной России и какие команды примет «Волгоград Арена».

Как сообщает «КП-Волгоград», первым посеянным соперником сборной России стала команда Уругвая. Национальная сборная России сыграет с Уругваем последний групповой матч 25 июня в Самаре.

В Волгоград из семерки сильнейших сборных отправится сборная Польши. Матч пройдет на новом стадионе «Волгоград Арена» 28 июня (четверг), начало в 17.00.